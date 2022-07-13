توزيع درجات امتحان الفيزياء 2022 للثانوية العامة.. يعقد غدا في 50 سؤالا

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة، عبر مؤشر البحث جوجل، عن توزيع درجات امتحان الفيزياء 2022 الدور الأول، والذي سيؤديه طلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضة) غداً الخميس 14 يوليو، وفقا للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستأنف طلاب الثانوية العامة الامتحانات غدا الخميس، بعد توقفها خلال إجازة عيد الأضحى، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضة) امتحان مادة الفيزياء لمدة ثلاث ساعات، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ لمدة ثلاث ساعات.

توزيع درجات مادة الفيزياء 2022

وترصد «الوطن» توزيع درجات مادة الفيزياء 2022 لطلاب الثانوية العامة، وفقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما يلي:

- امتحان الفيزياء من 50 سؤالًا.

- الدرجة النهائية الكبرى 60 درجة.

- الدرجة النهائية الصغرى 30 درجة.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة تخاطب كل المستويات

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة تخاطب كل المستويات، وفقا لنظام التقييم الجديد القائم على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ أسئلة الامتحان تمت مراجعتها من قبل لجان متخصصة للتأكد من عدم وجود أي مشكلة في الصياغة أو عدم وضوح أي جزئية في سؤال بالامتحانات تؤثرعلى فهم الطالب لأي جزئية، مؤكدا أنّ الامتحانات مطابقة للمواصفات الفنية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

21 يوليو ختام امتحانات الثانوية العامة 2022

ويختتم طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، يوم الخميس 21 يوليو بامتحانات الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية (استاتيكا) شعبة علمي رياضة وامتحان الفلسفة والمنطلق للشعبة الإدبية، وفقا للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.