أنباء عن تسريب أسئلة وإجابات امتحان الفيزياء لـ«تانية ثانوي»

نشرت صفحات الغش الإلكترونى عبر موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، صورا زعمت أنّها لأجزاء من امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي، الذي يؤديه الطلاب الآن في اللجان الامتحانية بعد دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحان.

حقيقة تسريب امتحان الفيزياء

وتفاعل طلاب الصف الثاني الثانوي، مع الأسئلة المتداولة على أنّها لامتحان مادة الفيزياء عبر صفحات الغش، حيث نشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، إجابات الأسئلة المتداولة لامتحان الفيزياء بعد دقائق من نشر الأسئلة.

وأكد فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه يتم رصد الصور المتداولة لامتحان الفيزياء عبر صفحات الغش، للوصول للطلاب المسؤولين عن تصوير ونشر الأسئلة على جروبات الغش.

عقوبات الطلاب الغشاشين

وذكرت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد الطلاب الغشاشين الذين صوروا الأسئلة ونشروها، وفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتصل للحبس والغرامة المالية والحرمان من الامتحان.

ووفقا لقانون مكافحة الغش، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، أسئلة الامتحانات وإجاباتها مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

كما نص القانون على حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو يشروع فيه، أو أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان، في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.