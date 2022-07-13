تامر حسني يطل بالأبيض في حفله بالعلمين.. «على طريقة عمرو دياب»

على طريقة عمرو دياب في حفله بالعلمين الجديدة أمس الثلاثاء، التي طل بها بالأبيض واشترط على حضور الحفل ارتداء الملابس البيضاء، كرر تامر الإطلالة باللون الأبيض في حفله المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة.

تامر حسني يحتفل مع الجمهور بفيلم بحبك

وحضر الحفل عدد كبير من جمهور تامر حسني واحتفل معه بعيد الأضحى وبفيلم بحبك، وأدى معه أغنية هدلعني، وقدم تامر عددا كبيرا من أغانيه في الحفل ما بين القديم والجديد وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

تامر حسني يثير الجدل بإيرادات فيلم بحبك

وكان تامر حسني أثار الجدل مؤخرا من خلال إيرادات فيلمه الجديد بحبك، التي قال إنها في ثلاثة أيام تخطت حاجز الــ100 مليون جنيه: «الحمدلله مفيش كلام يوصف فرحتي وكل الفخر إن فيلم بحبك من توزيع الشركة العالمية الكبيرة أورينت، كما تشرفت أيضا بالكلام عني بهذا الشكل من قبل مجلة السينما العالمية ڤارايتي».

وبعدها كتب تامر على الفيس بوك: «توضيح لمن اختلط عليهم أمر إيرادات فيلم بحبك من اختلاف الأخبار المتداولة.. واجب علينا التوضيح.. فيلم بحبك وأفلام تامر حسني بشكل عام يتم بيعها وعرضها في جميع بلاد الوطن العربي وأمريكا وكندا كما مذكور أمامكم بالتفصيل وزادت أكثر مع فيلم بحبك».

173.5 مليون إيرادات فيلم بحبك

وأضاف تامر: «لهذا السبب يتم تصنيف إيراد الفنان تامر حسني بالإيراد الدولي؛ فالإيراد المحلي يكون داخل مصر فقط، والحمد لله اليوم في رابع أيام العيد وصل إيراد فيلم بحبك داخل مصر إلى 19.5 مليون جنيه، والإيراد الدولي 154 مليون جنيه بمجموع 173.5 مليون حتى الآن، ولا يزال الفيلم في بداياته ويعد هذا الإيراد أعلى إيراد حققه الفنان تامر حسني في مسيرته الفنية خلال الأيام الأولى للفيلم».