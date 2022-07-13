ابنة تامر حسني تشاركه الغناء على المسرح في حفل العلمين الجديدة «صور»

يحيي الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة العلمين الجديدة، وذلك على هامش احتفالات عيد الأضحى المبارك، إذ يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

تامر حسني يقدم باقة من أغانيه

وقدم تامر حسني مجموعة من أشهر أغانيه، خلال الحفل من بينهم أغنية «أرجعلي»، وتعتبر هذه الأغنية من أكثر الأغاني التي لاقت تفاعلًا كبير من الجمهور، وقدم تامر بعدها الشكر للجمهور لتفاعلهم معه.

وفأجأ تامر حسني الجمهور بصعود أبنائه تاليا وأماليا إلى المسرح والغناء معه.

أفتتاح تامر حسني الحفل بأغنية «حلو المكان»

وافتتح الحفل تامر حسني بأغنية «حلو المكان»، وأغنية «كل مرة أشوفك فيها»، ما أدى إلى تفاعل كبير من الجمهور، كما يشهد محيط الحفل تشديدات أمنية كبيرة، بسبب كثرة عدد الجمهور.

حفل تامر حسني المقبل

ويستعد تامر حسني بعد إنهاء هذا الحفل، لحفله القادم يوم 22 أغسطس في العلمين، بمناسبة إطلاق ألبومه الغنائي الجديد.

وفي سياق آخر طرح فيلم «بحبك» لتامر حسني، خلال موسم عيد الأضحى المبارك، ويحتل المركز الثاني في الايرادات بعد فيلم «كيرة والجن».