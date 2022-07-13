مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث تصادم بالصف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي بمنطقة الصف في محافظة الجيزة.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس القطاع يفيد بـ مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين بسبب تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة من سائق الميكروباص في منطقة الصف بالجيزة.

القبض على السائق ونقل المتوفين للمشرحة

وتم إلقاء القبض على السائق ونقل المتوفين إلى المشرحة، والمصابين لمستشفى الصف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.