مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم مروع بـ«صحراوي» الفيوم  

تسبب سائق سيارة نقل ثقيل بمقطورة، في مصرع سيدة وإصابة ابنها وابنتها وزوج ابنتها وحفيدتها بإصابات متنوعة، بعدما قطع الطريق أمامهم فجأة وصدمهم، متسببا في انقلاب السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، وتحديدا أمام منطقة المقابر، حيث أصيبت السيدة بإصابات خطيرة وأثناء نقلها إلى المستشفى فارقت الحياة قبل وصولها، فيما أصيب الباقين بإصابات متنوعة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

بلاغ بحادث سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وانقلابها على «صحراوي» الفيوم، وتحديدا طريق القاهرة أمام منطقة الجبانات، ووجود مصابين بينهم حالة خطرة.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم، إلى مكان الحادث وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي بعد تصادمها بسيارة نقل ثقيل وإصابة مستقليها، وهم حازم أيمن هارون، نجل المحامي أيمن هارون، وزوجته وطفلتهما وشقيق زوجته وحماته، وذلك بعدما قطع سائق سيارة نقل ثقيل الطريق أمامهم فجأة وفر قائدها هاربا.

الإسعاف تنقل المصابين

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بينما لفظت «حماة» قائد السيارة الملاكي أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وعقب نقل المصابين للمستشفى، تبينّ أنّ قائد السيارة الملاكي وزوجته وابنته بصحة جيدة وحالتهم مستقرة، بينما شقيق الزوجة حالته غير مستقرة، فيما انطلقت الدعوات له بالشفاء العاجل، ولوالدته بالرحمة والمغفرة، ولأسرتهم بالصبر والسلوان.

تحرير المحضر اللازم

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.