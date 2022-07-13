الدولار الأمريكي يواصل الصعود عالميا.. كم سعره اليوم؟

واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 13 يوليو 2022، إذ سجل مؤشر العملة الأمريكية صعودًا بنسبة 0.1%، مدفوعًا بالتوقعات حول مزيد من رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

رفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.75%

ووفقا لتريدينج إيكونوميكس، فإنَّه مع اقتراب إصدار بيانات التضخم الرئيسية للولايات المتحدة، ما يعزز التوقعات بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.75% مرة أخرى.

الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى له خلال 20 عاما

ويتداول الدولار الأمريكي عند مستوى 108 نقاط، مقتربًا بذلك من أعلى مستوى للعملة على مدار العقدين الماضيين والتي سجلها خلال تداولاته في بداية الأسبوع عند 108.56 نقطة.

التضخم يواصل ارتفاعه في الولايات المتحدة

ويترقب سكان الولايات المتحدة إصدار بيانات أسعار المستهلكين، مع توقعات بأن تعكس تسارع معدلات التضخم الرئيسي للبلاد ليصل إلى 8.8% لشهر يونيو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ8.6% لشهر مايو 2022، وبذلك يسجل أعلى مستوياته على مدار 4 عقود متتالية.

سعر الفائدة على الدولار

ومنذ بداية العام الحالي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الدولار، والذي بدأه بزيادة بمقدار 0.25% لتسجل 0.5%، تلتها زيادة أخرى بمقدار 0.5% لتصل إلى 1%، وذلك قبل الزيادة الأخيرة في يونيو الماضي بـ 0.75% دفعة واحدة لتصل إلى 1.75%.

هل يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الدولار إلى 3%؟

ومع إعلان «باول» تبني سياسه نقدية أكثر تشددا للاحتياطي الفيدرالي مطلع العام الجاري، من المتوقع أن يتم مواصلة رفع سعر الفائدة على الدولار لتسجل 3% قرب نهاية 2022، وهو ارتفاع غير مسبوق بالنسبة للولايات المتحدة.