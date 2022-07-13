تامر حسني: حفل الساحل الشمالي رائع.. وانتظروا الألبوم الجديد

أعرب الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن سعادته بنجاح حفله في الساحل الشمالي.

ونشر تامر حسني مجموعة صور له من حفلة اليوم وعلق عليها قائلا: «من حفل oia beach الساحل الشمالي جمهور جميل و حفلة رائعة في انتظركم يوم 22 إن شاء الله في حفل الألبوم الجديد».

ورفع حفل تامر حسني في الساحل شعار كامل العدد، وتألق تامر باللون الأبيض وحرص كعادته على اصطحاب ابنتيه.

تامر حسني يستعد لطرح البومة

ويستعد الفنان تامر حسني لإطلاق ألبومة الجديد «عشأنجي» يوم 22 يوليو الجاري في أولى حفلات إفتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أرينا العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يشهد مفاجآت وضيوف شرف بالإضافة الى تجهيزات لايف بمواصفات عالمية وتنظيمية غير مسبوقة.

فيلم بحبك

ومن ناحية أخرى يحصد الفنان تامر حسني نجاح فيلمة الجديد «بحبك» الذي يعد أولى التجارب الإخراجية لبطل العمل النجم تامر حسني، ويشارك بطولة الفيلم مع تامر عدد كبير من نجوم الشباب وهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، وهو من تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم أيضا التجربة الإخراجية السينمائية الأولى لتامر.

قصة فيلم بحبك

وتدور أحداث فيلم بحبك في إطار رومانسي كوميدي حول شاب يدعى «علي» متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين «حبيبة» هنا الزاهد و«ياسمين» هدى المفتي، ويتخلل الأحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميديا التي تجعله في حيرة ليختار واحدة منهما،وتتوالي الاحداث وتظهر العديد من المشاهد الكوميدية والرومانسية بين تامر حسني وكلا من هنا الزاهد وهدى المفتي.