ارتفاع ضحايا حادث سقوط أتوبيس حفظة القرآن بترعة السلام إلى 4 وفيات

ارتفع عدد ضحايا سقوط ميني باص محمل بالأطفال في ترعة السلام على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط والدقهلية، بالقرب من قرية «الإسكندرية الجديدة»، التابعة لمركز الجمالية، مساء اليوم الأربعاء، إلى 4 وفيات، بالإضافة إلى 3 إصابات بالمستشفيات، وعدد آخر من الأطفال ذهب بهم الأهالي إلى منازلهم، وذلك خلال عودتهم من رحلة لمكتب تحفيظ القرآن الكريم في مصيف رأس البر، بمحافظة دمياط، حيث سقطت بهم السيارة في الترعة.

نائب: 4 وفيات و3 مصابين بين الأطفال

وقال النائب محمد خالد نور الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إن الحادث أسفر عن مصرع 4 أطفال حتى الآن، وهم: «حنين حافظ رفاعي»، 14 سنة، تم نقلها إلى مستشفى الجمالية المركزي جثة هامدة، بالإضافة إلى 3 جثامين نقلهم الأهالي إلى بيوتهم، وهم: «محمد إبراهيم جمال»، 4 سنوات، و«شيماء عبدالناصر الجمال»، و«تسنيم محمود رفاعي»، 13 سنة، وجميعهم من عزبة «الرفاعي»، التابعة لقرية «ليسا الجمالية» بدائرة مركز الجمالية في محافظة الدقهلية.

وأضاف النائب «نور الدين» أن هناك 3 مصابين من ضمن ركاب الأتوبيس يخضعون للعلاج في المستشفيات، منهم حالة في مستشفى الجمالية المركزي، وحالتان في مستشفى «الأعصر» بمحافظة دمياط.

«نور الدين»: الأطفال كانوا في رحلة بمصيف رأس البر

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مكتب تحفيظ القرآن الكريم نظم رحلة للطلاب إلى مصيف رأس البر، لقضاء يوم على الشاطئ، وتم توزيع الأطفال على 2 ميني باص، يقلان حوالي 60 طفلاً، وسقط أحد الأتوبيسين في ترعة السلام، بينما كان الأطفال في طريق العودة، وهو ما تسبب في وقوع ضحايا ومصابين.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة الجمالية، بسقوط ميني باص بمياه ترعة السلام، المارة بين محافظتي الدقهلية ودمياط، ووجود عدد من الوفيات والمصابين.

انتقل مأمور وضباط مركز شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بأكثر من 7 سيارات إسعاف من محافظتي دمياط والدقهلية، إضافة إلى تحرك قوات الإنقاذ النهري لإنقاذ المواطنين.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وعدد من أهالي المنطقة برفع السيارة واستخراجها من المياه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.