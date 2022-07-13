تحرك عاجل من تضامن الدقهلية لدعم أسر ضحايا حادث ترعة السلام

أكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، أن لجنة الإغاثة التابعة للمديرية تحركت على الفور، لتقديم كافة اوجه الدعم وصرف المساعدات المالية لأسر المتوفين والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس يقل عدداً من الأطفال من حفظة القرآن الكريم في ترعة السلام، على الطريق الواصل بين محافظتي الدقهلية ودمياط، بدائرة مركز الجمالية.

8 آلاف جنيه لكل حالة الوفاة و2000 للمصاب

وقال وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنه يجري حالياً حصر الأعداد للمتوفين والمصابين في الحادث، مشيراً إلى أنه تقرر صرف مساعدة عاجلة بمبلغ 8000 جنيه لكل حالة، وفاة وصرف مبلغ 2000 جنيه لكل حالة إصابة، بالإضافة إلى تسجيل الأسر المضارة ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، وتقديم كافة المساعدات اللازمة لها، بالإضافة إلى متابعة حالات المصابين بالمستشفى، لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والمساعدات الممكنة لهم ولأسرهم.

وأضاف: «إننا نرعى الحالات الانسانية، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بهدف تقديم الرعاية لهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، التي تضع هذه الفئات في مقدمة الأولويات».

4 وفيات في انقلاب أتوبيس بترعة السلام

و‎ارتفع عدد ضحايا سقوط ميني باص في ترعة السلام على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط والدقهلية، ‏بالقرب من قرية «الإسكندرية الجديدة»، التابعة لمركز الجمالية، في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، إلى وفاة 4 أطفال، بالإضافة إلى وجود 3 إصابات ‏بالمستشفيات، وعدد آخر ذهب بهم الأهالي إلى منازلهم.

وقع الحادث أثناء عودة الأطفال من رحلة نظمها مكتب ‏تحفيظ القرآن الكريم إلى مصيف رأس البر بمحافظة دمياط، حيث سقط بهم الميني باص الذي يقلهم في مياه ترعة السلام، بدائرة مركز الجمالية.‏