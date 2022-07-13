إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب أتوبيس وسيارة ملاكي بالدقهلية ودمياط

شهد طريق ترعة السلام، حادث انقلاب أتوبيس داخل مياه ترعة السلام بالقرب من كمين النوادرية الفاصل بين دمياط والدقهلية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم بواسطة إسعاف الدقهلية إلى مستشفى الجمالية المركزي.

وساهم الأهالي في إنقاذ حياة الركاب الذين سقطوا داخل مياه الترعة، ولم يسفر الحادث عن أي وفيات، وجار سحب الأتوبيس من مياه ترعة السلام.

فتح الطريق أمام حركة السيارات

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق يفيد بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث مع الدفع بالأوناش لرفع آثاره وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

وتم السيطرة على الكثافات المرورية في الاتجاه القادم من الأقاليم وحتى محافظة دمياط، وتمكن رجال المرور من إزالة حطام الحادث ورفع الأوتوبيس من المياه من خلال الأوناش من أعلى الطريق وتسيير السيارات.

سقوط سيارة ملاكي بترعة البلامون

وفي سياق متصل، شهد طريق دمياط المنصورة الغربي حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مياه ترعة البلامون أمام مدينة تفتيش كفر سعد، ما أسفر عن إصابة اثنين من أسرة واحدة، وهما إيمان رياض شريف 35 عاما «اشتباه بكسر في العمود الفقري»، ونور أسامة الدهراني 13 عاما باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقلهم عن طريق إسعاف دمياط إلى مستشفى دمياط التخصصى لتلقي العلاج.