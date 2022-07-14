دينا: ما يقدمه مطربو المهرجانات ليس فنا.. و«مستحيل أرقص على أغانيهم»

كشفت الراقصة دينا عن رأيها في أغاني ومطربي المهرجانات، وذلك بعد انتشارها خلال الفترة الأخيرة في الأفراح والمناسبات المختلفة، حيث أصبح لها شعبية كبيرة.

دينا تكشف عن رايها في مطربي المهرجانات

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تقدر مطربي المهرجانات على المستوى الشخصي وتحبهم، لكنها لا تحب الفن الذي يقدمونه، موضحة: «شبه مستحيل إني أرقص على أغانيهم إطلاقا، أنا أقدرهم وأحبهم على المستوى الشخصي، ولكن الفن الذي يقدمونه بعيدا تماما عني».

وأضافت: «لديهم أغنية أو اتنين يمكن أن أرقص عليهم والباقي لاتصلح تماما، ربنا يوفقهم، أنا بحبهم وبقدرهم، لكن بتمنى إنهم يحاولوا يصلحوا من فنهم شوية الفترة المقبلة».

دينا ترد على «حرمانية الفن»

وكانت دينا قد كشفت في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن» عن رأيها في جملة «الفن حرام» التي يرددها البعض، قائلة: «ربنا لم يخلق الإنسان حتي يحرم أشياء ويحلل أشياء، وأتمنى أن يضعوا تركيزهم مع أنفسهم، لأن الحديث عن الحرام والحلال يستوجب دراسة 8 فروع في الفقه والشريعة.. دول قاعدين على الكنبة في البيت يقوله دا حرام ودا حلال، وياريت يخليهم في نفسهم ويسكتوا».

مسلسل «ملف سري»

يذكر أن دينا شاركت مؤخرا في عمل فني، كان من خلال مسلسل «ملف سري»، وذلك خلال دراما رمضان 2022، ودارت أحداثه حول يحيى عز الدين الذي توكل له مهمة محاكمة عائلة المالكي الثرية بتهمة الفساد، ويدفعه سعيه لتحقيق العدالة لخوض مغامرة خطيرة.