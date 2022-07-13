إصابة 14 مدنيا على الأقل في هجوم صاروخي روسي على مؤسسة تجارية بأوكرانيا

أصيب ما لا يقل عن 14 مدنيا بعد أن ضربت الصواريخ الروسية مؤسسة تجارية في زابوروجيزيا اليوم، حسبما ذكرت صحيفة «كييف إندبندنت».

وقالت السلطات المحلية، إن عمال الإنقاذ موجودون حاليًا في الموقع، إذ ألحق صاروخان روسيان أضرارًا بالغة بمنشآت الشركة التي لم تكشف عن اسمها.

%65 من اللاجئين الأوكران ينوون البقاء في البلدان المضيفة لهم

وكشفت دراسة استقصائية أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن أن 65% من اللاجئين الأوكرانيين ينوون البقاء في البلدان المضيفة لهم في الوقت الحالي.

وأشار الاستطلاع إلى الأسباب الرئيسية المتعلقة بالسلامة والروابط الأسرية والوصول إلى فرص العمل.

%16 من اللاجئين الأوكران يخططون للعودة إلى وطنهم

وكشف الاستطلاع عن أن 16% من اللاجئين الأوكرانيين يخططون للعودة إلى وطنهم.

وتشمل الأسباب الرئيسية للعودة الوضع المحسن والأسباب الاقتصادية والوصول إلى الخدمات والرغبة في لم شمل العائلات.