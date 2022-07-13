غدا.. عرض «حياة حواء» للمخرج محمد حلمي على خشبة مسرح النهار

يقام غدًا على خشبة مسرح النهار ضمن عروض مهرجان مسرح للجماهير «50 ليلة مسرح»، العرض المسرحي «حياة حواء» للمخرج محمد حلمي ويقدم العرض غدًا وبعد غد، من إنتاج نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي مدير المهرجان.

طرق حجز تذاكر العرض

وجاء حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي، ويقام الهرجان في دورته الأولى والذي انطلق من يوم 28 يونيو الماضي، ويستمر حتى 7 أغسطس المقبل.

أبطال عرض حياة حواء

ويشارك في بطولة العرض كلا من هايدي عبدالخالق، هيا هاني، سينوغرافيا أحمد فتحي، مكياج اسلام عباس، دراما حركي مناضل عنتر، مخرج مساعد أسماء أبوبكر، مصطفى عراقي، محمد ممدوح، مخرج منفذ عمرو على - مصطفى خالد، إخراج محمد حلمي.

تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان مسرح الجماهير

يذكر أن قائمة العروض المسرحية المتنوعة، تشهدها الدورة الأولى لمهرجان «مسرح الجماهير» برئاسة وائل عبد الله، والتى انطلقت 28 يونيو الماضى، وتستمر حتى 7 أغسطس المقبل، على مسرح النهار. وتتضمن العروض «حياة حواء» للمخرج محمدحلمى، «المصنع»، ملح الأرض» لمحمد الأباصيرى ،«كازينو السهرة السعيدة» لمحمد صلاح، «بوهيميا» لمحمد عبدالمولى، «سالب واحد» لعبدالله صابر.

بينما يقدم المهرجان 20 ليلة عرض مقسمة على 10 عروض مسرحية بواقع ليلتين لكل عرض، وتقدم العروض المسرحية الفائزة بالجوائز الأولى من مهرجان نقابة المهن التمثيلية لمسرح وجوائز المهرجان القومي للمسرح، والمهرجان التجريبي.