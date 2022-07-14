راغب علامة: اشتغلت في صيانة التكييفات.. وانتظروا «استمارة 6» بميتافيرس

قال الفنان اللبناني راغب علامة، إنه انتهى بالفعل من تصوير عمل فني جديد على طريقة «ميتافيرس»، وأُعدت له موسيقى تتماشى مع العالم الافتراضي، مشيرا إلى أن جمهوره الذي أحب أغانيه لا بد أن يواكب التكنولوجيا.

وأضاف «علامة»، خلال تصريحات لبرنامج «شاهد سكاي»، الذي يُعرض على شاشة «سكاي نيوز عربية»، على هامش حفلة الغنائي بقبرص في عيد الأضحى، إنه بهذا العمل الفني يكون من أوائل النجوم العرب الذين يستخدمون هذه التقنية في تصوير أعمالهم الفنية.

العالم الافتراضي يحتاج إلى وقت لفهمه

وذكر «علامة»، أن العالم الافتراضي يحتاج إلى وقت لفهمه، فهو لا يفهم تقنية «ميتافيرس» بشكل كبير، مشبهًا إياه بظهور الانترنت في البداية.

وذكر أن الأغنية تحمل اسم «استمارة 6»، وجرى تصويرها مع المخرج زياد خوري، وهي من ألحان محمود خيامي، وكلمات نادر عبدالله، وتوزيع توما، مؤكدًا أن نجله «خالد» يعمل من الساعة السابعة صباحًا للسابعة مساء واختار عالم الأعمال، أما «لؤي» فبدأ طريقه في عروض الأزياء واختار عالم المجوهرات.

العقبات التي قابلها في حياته

وكشف الفنان اللبناني، عن أهم العقبات التي قابلها في حياته، وأهمها «الاحتكار» عندما حورب من أقوى الشركات والقنوات التلفزيونية ولكنه عرف كيف يتجاوز ذلك، موضحًا أنه عمل في مقتبل شبابه وهو في سن الرابعة عشر في صيانة التكييفات بالعراق، وهذا علّمه أن يكون رجلًا منذ صغره، لأنه عندما رأى أهله يعانون ماديًا أخذ موقفا وتعلم رغم حرارة الجو وشدة الجوع، فقد كان يعمل دون أن يأكل لعدم وجود وقت للأكل وهذا ما جعله يستمر.