أماكن محطات الأتوبيس الترددي BRT الجديد.. بديل الميكروباص على الدائري

أماكن محطات الأتوبيس الترددي BRT الجديد، من الكلمات التي تزداد عمليات البحث عليها في الفترة الأخيرة، إذ أنه سيكون بديلا للميكروباص على الطريق الدائري، والمصمم لاستيعاب أكبر عدد من الركاب، وبسرعة كبيرة، وقد كشفت محافظة الجيزة من خلال صفحتها على «فيس بوك» تفاصيل الأتوبيس الترددي الجديد وأماكن المحطات المتوقعة.

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، أماكن محطات الأتوبيس الترددي BRT الجديد، وفق المعلن من محافظة الجيزة في السطور التالية:

محطات الأتوبيس الترددي BRT الجديد

وجاءت محطات الأتوبيس الترددي الجديد المتوقعة كالتالي:

محطة المشير طنطاوي.

محطة كايرو فستيفال سيتي.

محطة أكاديمية الشرطة.

محطة طريق السويس.

محطة عدلي منصور.

محطة موقف العاشر من رمضان.

محطة غرب الرشاح.

محطة التروللي.

محطة مؤسسة الزكاة

محطة مصرف بلبيس.

محطة عزبة الجزيرة.

محطة المرج.

محطة رشاح الخصوص.

محطة مسطرد.

محطة متولي الشعراوي.

محطة العصار.

محطة منطي.

محطة إسكندرية الزراعي.

محطة بسوس.

محطة بسوس القناطر.

محطة الوراق.

محطة تحيا مصر.

محطة مترو إمبابة.

محطة بشتيل.

محطة أحمد عرابي.

محطة أرض اللواء.

محطة محور 26 يوليو.

محطة المعتمدية.

محطة زنين.

محطة صفط اللبن.

محطة منشية البكاري.

محطة النور.

محطة مسجد المدينة.

محطة فيصل.

محطة الهرم.

محطة ترسة.

محطة مصر للطيران.

محطة الطالبية.

محطة المنيب.

محطة البحر الأعظم.

محطة الزهراء.

محطة العزبة.

محطة محور الحضارة.

محطة الجزائر.

محطة الأوتوستراد.

محطة الهضبة الوسطى.

محطة سيتي سنتر المعادي.

محطة الصيد.

محطة البروان.

محطة محور الشهيد.

محطة مدخل التجمع.

الأتوبيس الترددي BRT الجديد

وبحسب المعلن فإن الأتوبيس الترددي عبارة عن حافلات تسير في مسارات مزدوجة بسرعة مرتفعة، ويمكنها نقل أكبر قدر من الركاب، ويهدف إلى منع سير الميكروباص على الدائري.