بكاء يعقبه انتصار واعتذار.. قصة فيلم سواق الأتوبيس لعاطف الطيب مع النقاد

قال أحمد سعد الدين ناقد فني، إن كلمة الفنان نور الشريف عن المخرج عاطف الطيب، إن «عاطف الطيب أنجب 21 ولدا وهم عدد أفلامه، وأن المشاهدة الأولى لا تظهر جمال أفلامه»، ترجع إلى أن عاطف الطيب هو من وضع نور الشريف في مكانة تختلف عما قبلها.

أفلام عاطف الطيب تصلح لكل زمان

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، على شاشة «dmc»، أن أفلام عاطف الطيب تصلح لكل زمان، حيث إن المشاهد يستطيع أن يحصل من أفلام عاطف الطيب على مشاهدة مختلفة كل مرة لنفس الفيلم، مشيرًا إلى فيلم سواق الأتوبيس الذي تم تصويره عام 1982، أي ما يقرب من 40 عاما ما زال يحاكي الواقع ويمكن مشاهدته حتى الآن، وهو ما يوضح رؤيته بعيدة المدى.

بكاء عاطف الطيب يعقبه انتصار واعتذار

وأوضح الناقد الفني أن فيلم سواق الأتوبيس، ثاني أفلام المخرج عاطف الطيب، إذ أعطى له الفيلم المخرج محمد خان، وبدأ الطيب بتصوير فيلم سواق الأتوبيس قبل عرض الفيلم الأول «الغيرة القاتلة» الذي تم عرضه خلال عرض خاص بعد ذلك.

ولفت إلى أن سمير فريد كتب مقالا بجريدة الجمهورية انتقد به الفيلم الأول للطيب انتقادًا شديدًا، واصفًا الطيب بأنه لا يصلح كمخرج، وينبغي عودته للدراسة لتعلم الإخراج مرة أخرى، وهو ما استقبله عاطف الطيب بالدموع، مشيرًا إلى أن سمير فريد لحق نقده الأول باعتذار بعد مشاهدته فيلم سواق الأتوبيس بالعرض الخاص، خاصة بعد أن صفق الجمهور خلال العرض 6 مرات تفاعلًا مع الفيلم.