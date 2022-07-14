لقائدي السيارات.. 14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها نهائيا

يرغب العديد من المواطنين في تقديم تظلمات أو طلب تصالح في المخالفات المرورية بعد تطبيقها عليهم، ولكن البعض لا يعلم أن هناك مخالفات لا يتم السماح فيها بالتصالح نهائيا، ويجب تنفيذ غرامة المخالفة، وذلك وفقاً لما حدده قانون المرور.

مخالفات مرور لا يجوز فيها التصالح أو التظلم

وتستعرض «الوطن» قائمة المخالفات المرورية التي لا يمكن التصالح فيها نهائيا حسبما حدد قانون المرور، وهي كالتالي:

1 - قيادة مركبة خالية من الفرامل.

2 - السير في عكس الاتجاه.

3 - تعمد تعطيل حركة المرور.

4 - التحميل العشوائي لمركبات الأجرة.

5 - قيادة المركبة تحت تأثير سواء مخدر أو مسكر.

6 - قيادة مركبات «التوك توك» دون تراخيص.

7 - قيادة مركبة بدون لوحات.

8 - استعمال لوحات مخالفة.

9 - تركيب أجهزة تنبيه مخالفة «السرينة».

10 - عدم الإبلاغ عن الشخص المتسبب في حادث كانت نتيجته وقوع مصابين، مع عدم الاهتمام بإسعافهم، أو عدم الابلاغ عن الشخص قائد المركبة، أو عدم إرشاد رجال المرور عنه.

11 - حيازة أجهزة داخل المركبة تكشف أو تنذر عن مواقع الرادارات.

12 - استخدام أكثر من رخصة قيادة بشكل غير شرعي.

13 - الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب السائق أجرة أكثر من المقرر الرسمي أو نقل عدد ركاب زائد من المقرر.

14 - الاعتداء على أي من أفراد المرور.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

وعلى من يرغب في الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 سواء على رخصة القيادة أو السيارة، ينبغي عليه الدخول عبر الموقع الرسمي الذي خصصته النيابة العامة للاستفادة من كافة الخدمات المرورية، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط، والذي يضم العديد الخدمات الأخرى ومنها التصالح الفوري، والتظلمات، ودفع المخالفات، وخدمات متابعة الطلبات.