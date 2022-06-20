خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022.. في أقل من دقيقة

طرق استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022 من الأمور التي ترتفع عليها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد أن أتاحت إدارة المرور إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا عبر موقع نيابات المرور، والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن مخالفات المرور من البيت أو من الهاتف الذكي في أقل من دقيقة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية في مجال الخدمات الحكومية التي تنشر على أقسام البوابة المختلفة على مدار اليوم، نعرض خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022 حسب الموقع الرسمي للنيابات العامة للمرور، في السطور التالية:

خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022

وحتى تتمكن من استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع نيابات المرور أو الدخول بشكل مباشر من هذا الرابط.

- الضغط على أيقونة «الاستعلامات»

- اختيار نوع الاستعلام، سواء مخالفات رخص المركبات، أو مخالفات رخص القيادة، وفي تلك الحالة يتم الضغط على الاختيار الأول.

- سيمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام اللوحة، سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، اختار ما يناسبك منها.

- أخيرًا الضغط على اجمالي المخالفات.

خطوات دفع مخالفات المرور إلكترونيا

بعد استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة وظهور إجمالي المخالفات، يمكنك دفعها إلكترونيًا من خلال الرجوع إلى القائمة الرئيسية مرة أخرى، واختيار أيقونة السداد، واختيار الخدمة التي تناسبك سواء «الدفع الالكتروني أو عند استلام شهادة المخالصة».

وعند اختيار طريقة الدفع الإلكتروني، عليك تحديد نوع المخالفات التي ترغب في دفعها سواء مخالفات رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة، يتم ادخال رقم اللوحة، ثم يمكن للمستعلم دفع قيمة المخالفات الكترونيًا من خلال الضغط على الدفع، سوف تظهر صفحة تبويب جديدة، يطلب منك ادخال طريقة الدفع سواء كانت من خلال البطاقات البنكية أو من خلال إحدى شركات التحصيل.