أسرع استعلام عن المخالفات المرورية 2022.. يستغرق أقل من 60 ثانية

يبحث كثيرون عن أسرع استعلام عن المخالفات المرورية 2022، توفيرا للوقت والجهد الذي يقضيه أصحاب السيارات الأجرة والملاكي في مكاتب المرور، للاستعلام عن المخالفات الموقعة عليهم، حيث أُتيحت خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور ودفعها إلكترونيا، كما يمكن التقدم بتظلم «أون لاين» خلال لحظات.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع بوابة «الوطن» للقراء والمتابعين ضمن الخدمات الإخبارية التي ينشرها على مدار الساعة، أسرع استعلام عن المخالفات المرورية، من موقع نيابات المرور في السطور التالية:

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية

ويعتبر أسرع استعلام عن المخالفات المرورية، عن طريق موقع نيابات المرور، من خلال خطوات بسيطة، وهي كما يلي:

- الدخول إلى موقع نيابات المرور من هنــا.

- اختيار استعلام والضغط على استمرار أسفل الصورة.

- تحديد نوع الاستعلام سواء عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

- في حالة كنت تستعلم عن مخالفات رخص المركبات، فيجب اختيار الخدمة أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

- إدخال بيانات رخصة المركبات، ويمكن اختيار إدخال أرقام وحروف اللوحة.

- الضغط على إجمالي المخالفات.

- تظهر أسفل الصفحة المخالفات المتراكمة على السيارة.

الاستعلام عن رخص القيادة

- إذا كنت تبحث عن مخالفات رخص القيادة، فيجب اختيار تلك الأيقونة من موقع نيابات المرور، أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- إدخال بيانات رخصة سائق المركبة، والتي تشمل رقم الرخصة، نوع الترخيص، المحافظة، ووحدة الترخيص.

- الضغط على اجمالي المخالفات، ستظهر بعدها المخالفات.

ويتيح لك الموقع إمكانية دفع الغرامات بشكل إلكتروني، عن طريق إدخال بيانات بطاقة الائتمان، وحال كان هناك خطأ غير مقصود في المخالفات، فيمكنك تقديم تظلم أونلاين ومتابعته عبر موقع نيابات المرور.