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صحيفة سريلانكية: الرئيس راجابكسا غادر المالديف برفقة زوجته واثنين من حرسه

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محمد الليثي
10:27 ص | الخميس 14 يوليو 2022
راجابكسا

راجابكسا

كشفت صحيفة «ديلي ميرور» السريلانكية أن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا غادر جزر المالديف متوجها إلى سنغافورة.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السريلانكي عند مغادرته المالديف على متن طائرة رافقه زوجته واثنان من أفراد الأمن اللذين سافرا معه منذ بداية الأزمة، مشيرة إلى أن أفراد من قوات الدفاع بجزر المالديف رافقوه إلى الطائرة التي استقلها متجهًا إلى سنغافورة.

استقالة الرئيس

ووعد راجابكسا أن يتقدم باستقالته بحلول، أمس الأربعاء، إلا أنه لم يعلن حتى الآن عن استقالته، ومن المتوقع أن يُعلنها بمجرد وصوله إلى وجهته.

ووفقًا لما ذكرته قناة «Republic TV» سيحصل الرئيس راجاباكسا حق اللجوء في سنغافورة بعد مغادرته البلاد بسبب اندلاع احتجاجات عارمة تطالب باستقالته، في الوقت الذي سيطر فيه متظاهرون على مساكن رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومؤسسات حكومية.

تدهور اقتصادي حاد

يذكر أن التدهور الاقتصادي الحاد في البلاد هو ما أدى إلى تلك الفوضى والاحتجاجات الكبيرة التي أطاحت بالرئيس وحكومته، حيث تواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011