بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حوادث سير متفرقة بجنوب سيناء

أصيب عدة أشخاص بإصابات مختلفة في حوادث سير متفرقة بجنوب سيناء، وجرى نقل المصابين للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بكل واقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغات بحوادث على الطرق

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، ثلاثة بلاغات منفصلة، تفيد بوقوع حوادث سير أسفرت عن وقوع إصابات، البلاغ الأول تلقاه مدير الأمن من قسم شرطة الطور، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بعد كارتة الساحل بنحو 30 كيلو مترا اتجاه أبورديس على الطريق الجديد.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وهم محمد علي السيد علي، 40 سنة من محافظة البحيرة، وإسراء محمد يوسف، 40 سنة من البحيرة، ورحمة محمد يوسف، 19 سنة من محافظة البحيرة، ورباب بدر علي، 47 سنة من البحيرة.

وجرى نقل المصابين إلى المركز الطبي بالزهراء طور سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وجاء البلاغ الثاني عن انقلاب سيارة ملاكي رقم «ف أ 2623» على بعد 15 كيلو مترا من مفارق كاترين اتجاه فيران، وأسفر الحادث عن إصابة أحمد حسين صايم، 36 سنة، من محافظة السويس، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات، وجرى نقله إلى مستشفى أبورديس العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

انقلاب سيارة وإصابة 4 أشخاص

وفي البلاغ الثالث، انقلاب سيارة سوزوكي رقم «7819 ا.و.ج»، على الطريق الجديد قبل كارتة المفارق بنحو 10 كيلو مترات اتجاه الطور، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وهم شهد محمد وحيد، 15 عاما، الشرقية، مصاب بجرح قطعي 5 سم بالساق اليمنى، ومروان محمد وحيد، 7 أعوام، الشرقية، واشتباه كسر بالساق اليمنى، ومازن محمد وحيد، 11 عاما، الشرقية، مصاب بسحجات وكدمات، وأماني محمد حافظ، 39 عاما، الشرقية، اشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعي 4 سم بالحاجب الأيمن.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحاضر لاتخاذ الإجراءا القانونية.