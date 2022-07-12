عاجل.. منع نزول المصطافين بشواطئ العجمي بسبب حالات الغرق

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في شواطئ الإسكندرية، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية على حماية مصطافيها من الغرق.

رفع الرايات الحمراء

وحذرت محافظة الإسكندرية المصطافين والرواد في الشواطئ المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين، وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطئ التي تم رفع الرايات الحمراء بها، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

منع النزول نهائياً في شواطئ العجمي

من جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على كافة شواطئ القطاع الغربي، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، كما تم التشديد على منع النزول نهائياً في شواطئ العجمي.

وأكد على زيادة عدد الغطاسين والمنقذين، فضلاً عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين، وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطئ لاتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين، وخاصةً مستأجري شواطئ العجمي، كونها من الشواطيء المفتوحة ذات الواجهات الواسعة، والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين في حالة ارتفاع الأمواج.

وأضاف «رشاد» أنه تم توجيه مراقبي الشواطئ باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ طوال اليوم، مع استمرار المرور على الرواد، وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة.