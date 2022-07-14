مدبولي: مصر لم تضاعف تكلفة البنزين على المواطن كما حدث في دول أخرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية لم تعمل على زيادة سعر المنتجات البترولية للضعف، مثلما عملت الكثير من الدول حول العالم، بعد تضاعف سعر البترول من 60 إلى 120 دولار للبرميل.

استمرار دعم السولار

وأضاف مدبولي، في كلمة له منذ قليل، أنّ الدولة ستستمر في دعم السولار بتكلفة 55 مليار جنيه، مع افتراض استمرار أسعار السولار السائدة عالميا، بعدما كانت تتحمل 63 مليار جنيه قبل التحريك.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنّ تكلفة السولار في الفترة الماضية كانت 11 جنيها للتر، ويباع بـ6.75 قبل زيادته، أي أنّ الدولة تتحمل 4 جنيهات وربع، مع استهلاك يبلغ 15 مليار لتر سنويا.

حساب تكلفة السولار

وأوضح مدبولي، أنّ الدولة كانت تتحمل 178 مليون جنيه يوميا لاستهلاك السولار، وبعد التحريك نصف جنيه أصبحت تتحمل 157 مليون جنيه يوميا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ التكلفة الفعلية للسولار هي 11 جنيها، وكان يجب أن تتجه إليها الأسعار لو كانت الدولة تحمل الزيادة على المواطن، لكن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة، و«المواطن يشيل جزء بسيط من الزيادة».