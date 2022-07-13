تعريفة المواصلات في محافظة بني سويف بعد تحريك أسعار البنزين

بدأت لجان المتابعة الميدانية التي وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتشكيلها، والتي تضم رؤساء الوحدات المحلية وكافة التنفيذيين المختصين من المواقف والتموين والتفتيش، عملها لمتابعة الخدمة بمواقف السيارات، في ضوء الزيادة المقررة في تعريفة المواصلات الداخلية والخارجية، لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وانتظام الخدمة بالمواقف، بالتزامن مع بحث المواطنين عن أسعار أجرة الموصلات في محافظة بني سويف بعد تحريك أسعار البنزين.

أسعار أجرة الموصلات في محافظة بني سويف بعد تحريك أسعار البنزين

واعتمد محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذلك بين المحافظة والمحافظات الأخرى، وذلك بزيادة تتراوح من 5 إلى 7% مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، وذلك عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية (البنزين والسولار والمازوت) والتي أقرتها الحكومة صباح اليوم الأربعاء.

وحددت اللجنة التعريفة الجديدة في بني سويف، لأجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف بـ 2 جنيه، و2.5 جنيه لشرق النيل، و3.75 جنيه ابن بيتك، و9 جنيهات للتاكسي داخل المدينة، و17 جنيها للتاكسي بين المدينة وشرق النيل.

أسعار أجرة الموصلات بين مدينة بني سويف والمراكز

وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بني سويف والمراكز، فقد تم تحديدها 5.5 جنيه لخط بني سويف/ الواسطى، و2.5 جنيه لخط بني سويف / ناصر، و6.5 جنيه لخط بني سويف /الفشن، و3.75 جنيه لخط بني سويف / إهناسيا، و6.5 جنيه خط بني سويف / سمسطا، و3.75 جنيهات لخط بني سويف /ببا، وتم زيادة تعريفة الأجرة الداخلية بين القرى إلى المراكز بزيادة تتراوح من 25 قرشا إلى 50 قرشا.

أسعار أجرة الموصلات بين بني سويف والمحافظات المجاورة

وبالنسبة للأجرة بين المحافظة ومواقف المحافظات الأخرى، فقد تم إقرارها على النحو التالي: 32 جنيها للمنيب، و29 جنيها لحلوان، و34 جنيها للمرج، و30 جنيها لأكتوبر، و34 جنيها للسلام، و34 جنيها عبود، و29 جنيها للمنيا، 8.5 جنيه للفيوم زراعي، و9 جنيهات للفيوم صحراوي.

تحريك أسعار الوقود اليوم

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، قررت تعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو- سبتمبر 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم كالتالي:

8 جنيهات للتر بنزين 80 بدلاً من 7.5، و9.25 جنيه للتر البنزين 92 بدلاً من 8.75 جنيه، و10.75 جنيه للتر بنزين 95 بدلاً من 9.75 جنيه، و7.25 للتر السولار والكيروسين بدلاً من 6.75 جنيه، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن، ليصبح سعر الطن 5000 جنيه، مع ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.