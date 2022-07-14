إصابة شخص سقط من قطار في محطة سكة حديد بني سويف

أصيب شخص، منذ قليل، بقطع في قدمه اليمنى، وذلك إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد في بني سويف، وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بسقوط شخص من قطار في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة شخص على إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد في بني سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصاب يدعى «كامل. ش. م. م»، 45 سنة، مصاب ببتر بالقدم اليمنى، وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قطار يصدم سيدة بمركز ببا جنوب بني سويف

وفي واقعة أخرى، عثر أهالي مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، منذ يومين، على جثة سيدة على شريط السكة الحديد في المنطقة الواقعة بين قريتي البرانقة وطنسا، إذ تحولت الجثة إلى أشلاء بعدما صدمها قطار أثناء عبورها من منطقة غير مخصصة لمرور المشاة.