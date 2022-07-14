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مدبولي: الأزمة التي يمر بها العالم ستذكرها كتب التاريخ

كتب:

شريف سليمان
11:35 ص | الخميس 14 يوليو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة حريصة على التواجد وسط جموع المواطنين، والاستماع لكل آرائهم ومشكلاتهم، ومجابهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر ودول العالم.

الأزمة العالمية

وأضاف مدبولي خلال كلمته، أنّ العالم نواجه أزمة كبرى، وكتب التاريخ ستذكرها كما ذكرت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أنّ هناك ظروفا استثنائية، بدأت بجائحة كورونا، ثم موجة التضخم العالمي نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد التي حدثت في نهاية العام 2021، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية التي لها تداعيات كبيرة يعاني العالم منها.

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بقلم شريف سليمان