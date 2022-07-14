مدبولي: السيسي يتابع برامج الحماية الاجتماعية.. ومستمرون في دعم الخبز

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية مستمرة في عمليات وبرامج الحماية الاجتماعية، وأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على متابعة تلك الإجراءات.

دعم الخبز

وأكد مدبولي، في كلمة له منذ قليل، أنّ مصر حريصة على دعم الخبز رغم الارتفاع الجنوني في سعر القمح، موضحا أنّ مصر تقترب من استهلاك 100 مليار رغيف يوميا، وسعر الرغيف المدعم 5 قروش، وتكلفة الرغيف 80 قرشا، مؤكدا أنّ الدولة مستمرة بدعم الرغيف بنفس سعر اليوم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ الدولة تتحمل 20 مليار جنيه إضافية على دعم الخبز بسبب فارق الأسعار القمح عالميا، موضحا أنّ سعر أنبوبة البوتاجاز كان 65 جنيها، وكان يكلف الدولة 150 جنيها، والآن سعر البيع للمواطن 75 جنيها رغم أنّها تحمل الدولة 200 جنيه.

دعم المنتجات البترولية

ولفت مدبولي، إلى أنّ الدولة كانت تضع 18 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية في العام الماضي، والآن تضع 30 مليار جنيه لدعمها.