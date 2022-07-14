غرفة عمليات الثانوية العامة بمطروح: تغيب 37 طالبا عن امتحاني الفيزياء والتاريخ

ترأس عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة بديوان المديرية بعد استئنافها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمتابعة مسار امتحان مادة الفيزياء لطلاب القسم العلمي ومادة التاريخ لطلاب القسم الأدبي، بحضور أعضاء الغرفة المكونة من إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية، وممثلي مديرية أمن مطروح، والمستشار العسكري وأعضاء اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات.

انتظام 12 لجنة ثانوية عامة بمطروح

وقال وكيل تعليم مطروح إنه اطمئن من رؤساء لجان الثانوية العامة البالغ عددها 12 لجنة، على انتظام أعمال امتحاني الفيزياء والتاريخ وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية ووقائية محكمة، مضيفًا أن 1233 طالبًا أدوا امتحان التاريخ وتغيب تسعة وعشرين فيما أدى 833 طالبًا امتحان الفيزياء وتغيب ثمانية طلاب.

لا شكاوى من طلاب الثانوية العامة

وأكد وكيل تعليم مطروح أنه يتابع مسار العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالتواصل المباشر منذ الصباح الباكر قبل بداية امتحاني الفيزياء والتاريخ وحتى نهايتهما مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتذليل كافة العقبات في حينها بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة يسودها الالتزام، مشيرًا إلى أن الغرفة الرئيسية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن امتحانات اليوم.

ويتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع بشكل يومي مسار جميع الامتحانات للاطمئنان على توافر المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب في اللجان بمراكز ومدن المحافظة الثمانية.