وصول أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ إلى لجان الثانوية العامة 2022

وصلت أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ و«البابل شيت»، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، قبل قليل، حيث يؤدي الطلاب، اليوم الخميس، امتحاناتهم وسط تأمين مشدد من قبل الجهات المختصة بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية، فضلا عن الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2022 بمادتي الفيزياء والتاريخ

ويتستأنف طلاب الثانوية العامة، الامتحانات، صباح اليوم، بمادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، وذلك بعد إجازة عيد الأضحى التي استمرت 4 أيام ، حيث أن أسئلة الامتحانات مؤمنة تماما، ويبدأ الامتحان ضمن امتحانات الثانوية العامة 2022 في الساعة التاسعة صباحًا وينتهي الساعة 12 ظهرا، وسط تعقيم اللجان وتطهيرها ضمن إجراءات الوقاية حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

فتح مظاريف أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 قبل دقائق من بدء الامتحان

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، وأن جميع اللجان معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب، مشيرا إلى أن فتح مظاريف الأسئلة، يكون قبل دقائق من الامتحان، فضلا عن تسليم الطلاب كتيبات المفاهيم بداية الامتحان مع ورقة الأسئلة، عقب إجراء التفتيش اللازم لمواجهة الغش الإلكتروني.

تحويل حالات الغش إلى الشئون القانونية

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جميع حالات الغش التي تم رصدها تم تحويلها إلى الشئون القانونية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين، مؤكدا أنه تم رصد 54 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن، حيث جرى ضبط 12 حالة في اللغة العربية، 9 حالات في اللغة الأجنبية الثانية، 3 حالات في الإحصاء، 3 حالات في التربية الوطنية، 4 حالات في التربية الدينية، 4 حالات في الديناميكا، 8 حالات في الكيمياء، 5 حالات في الجغرافيا، و6 حالات في اللغة الأجنبية الأولى.