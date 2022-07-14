رابط مراجعات مواد الثانوية العامة 2022 بعد استئناف الامتحانات

استأنفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والتى استمرت اسبوع كامل، وأكدت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، استمرار توفير مراجعات الثانوية العامة في المواد المقرر الامتحان بها خلال الأيام المقبلة، من خلال مراجعات «حصص مصر» التي تقدمها الوزارة مجانا.

وأوضحت الوزارة، أنّ المراجعات تكون حسب الجدول المقرر بباقي مواد الامتحانات، المرتبط بالمواد الأدبية والمواد العلمية، وذلك من خلال بث مباشرعلى منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وكشفت وزراة التربية والتعليم، عن أنّ جميع المراجعات التعليمية التي تحرص الوزارة على تُقديمها من خلال «حصص مصر»، ستستمر حتى آخر أيام الامتحانات، وتشمل مراجعة في «الجيولوجيا والعلوم البيئية، الجبر والهندسة، مواد الأحياء، الفلسفة والمنطق والرياضيات».

رابط مراجعات الثانوية العامة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ جميع المراجعات تتم من خلال الرابط الإلكتروني، لمتابعة مراجعات الثانوية العامة، من خلال البث المباشر على المنصة المختصة بحصص مصر، والتي يمكن مشاهدتها من خلال الرابط.

وأستئنافت اليوم رسميًا، باقي مواد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، بالنسبة لباقي المواد المضافة للمجموع، ومن المقرر استمرار الامتحانات حتى 21 يوليو الحالي.

جدول امتحانات الثانوية العامة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، جدول آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، كما يلي:

- الأحد 17 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية - التكامل والتفاضل - علم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 19 يوليو: الجبر والهندسة.

- الخميس 21 يوليو: مواد الأحياء والرياضيات- الفلسفة والمنطق.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم، أنشأت غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات وصول أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات، من خلال مسؤولي غرفة العمليات بجميع المديريات التعليمية.