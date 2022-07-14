توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

يستأنف طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث توافد الطلاب على اللجان، ويؤدي نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات في مادة «الفيزياء» للشعبة العلمية، و«التاريخ» للشعبة الأدبية، داخل 2089 لجنة، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وصول أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ لجان الثانوية العامة

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم استئناف امتحانات الثانوية العامة 2022، صباح اليوم، مشيرا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية في الوزارة، تابعت منذ صباح اليوم الخميس، وصول أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحان، مع مسؤولي غرفة العمليات بالمديريات التعليمية، موضحا أنّ أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ، وصلت دون حدوث أي مشكلات.

لم نرصد أى حالات مصابة بكورونا خلال امتحانات الثانوية العامة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بين الطلاب والقائمين على امتحانات الثانوية العامة 2022، منذ بداية الامتحانات وحتى الآن، لافتا إلى أنّ جميع اللجان معقّمة تماما ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، والجميع داخل وزارة التربية والتعليم يعمل على إنجاح الامتحانات دون معوقات.

تفتيش طلاب الثانوية العامة لمنع الغش الإلكتروني

ويفتّش مسؤولو اللجان، طلاب الثانوية العامة أثناء دخولهم من البوابات، للتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب، «المحمول - سماعات البلوتوث - الساعات الإلكترونية» إضافة إلى الأقلام السحرية لمنع الغش، ووسط تنفيذ إجراءات مشددة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.