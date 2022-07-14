طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يشكون من صعوبة امتحان التاريخ والفيزياء

اشتكى عدد من طلاب محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، من صعوبة امتحاني الفيزياء والتاريخ، بعد أدائهم للامتحان عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الطلاب إن الامتحانين كان بهما أجزاء غير مباشرة أو واضحة، خاصة امتحان الفيزياء، والذي كان يحتاج لوقت أطول، بحسب قولهم.

طلاب الفيزياء.. 10 أسئلة سهلة والباقي صعب

وقال نبيل حسن، طالب في الصف الثالث الثانوي، إن امتحان الفيزياء كان به حوالي 20 سؤالا ويحتاج كل منهم لعمليات فيزيائية للوصول إلى نتيجة في النهاية.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، إن الامتحان فيه 10 أسئلة واضحة ومباشرة، لكن باقي الامتحان أسئلته صعبة للغاية ومعقدة، وهناك أسئلة من خارج المنهج لأول مرة موجودة في الامتحانات.

وقال أحمد عزت، طالب في الصف الثالث الثانوي، إن الامتحان اليوم كان أصعب بكثير من امتحانات الأعوام الماضية، متابعا «أنا كنت مذاكر، وعملت اللي عليا، وامتحان العام الماضي حليته في ساعة، لكن امتحان اليوم صعب، وفعلا في غير مستوى الطالب الفوق متوسط هو يحتاج لطالب ممتاز، وأيضا لن يستطيع الحصول على الدرجة النهائية».

وأضاف أن أصعب أسئلة في الامتحان كانت أسئلة الفصل الثالث، إضافة إلى الجزء الخاص بأسئلة «الحديثة»، والتي كانت غير واضحة نهائيا.

طلاب التاريخ: أسئلة خارج المنهج

واشتكى طلاب مادة التاريخ من عدم وضوح الأسئلة الخاصة بالامتحان هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، على حد قولهم.

وقال إبراهيم جمال، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الامتحان كان به عدد من الخرائط والصور غير الواضحة، إضافة إلى احتياج الامتحان لوقت أطول من الوقت المحدد.

وتابع: «الامتحانات الماضية كانت أوضح، والامتحان تسبب في توتر معظم الطلاب، خاصة أن نماذج الإجابات الاسترشادية التي طرحتها الوزارة لم يتعرض الامتحان لأي أسئلة منها نهائيا».