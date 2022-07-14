صفحات الغش تزعم تداول أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2022

زعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، تداول أجزاء من أسئلة امتحان التاريخ، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة الإدبية، الآن داخل اللجان الامتحانية، وذلك بعد 20 دقيقة من بدء الوقت الأصلي للامتحان، في الساعة التاسعة صباحا.

«عمليات التعليم» تتبع الأسئلة المتداولة للتاريخ

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّ الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، تتبع جميع الأوراق المتداولة على صفحات الغش على «تليجرام» والمزعوم أنها لامتحان التاريخ للتحقق منها.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه في حالة التأكد من الأوراق المتداولة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين، وتطبيق قانون مكافحة الأخلال بالامتحانات والتي تصل العقوبة فيها للحبس والغرامة.