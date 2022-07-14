عاجل .. مدبولي يوجّه بلصق تعريفة المواصلات الجديدة بالمواقف والسيارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ كل محافظ حدد قيمة تعريفة الركوب للسرفيس ووسائل النقل الجماعي والعام، سواء داخل المحافظة والمدن، وبين المحافظات وبعضها، وبالتالي بدأ تطبيق هذه التعريفة منذ أمس، بعد جهد مبذول من جانب المحافظين للاتفاق على الأرقام الجديدة بصورة نهائية، مشددا على أهمية الاستمرار الكامل في تطبيق التعريفة الجديدة.

التعريفة الجديدة للمواصلات

ووجّه مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بأهمية تعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة لوسائل المواصلات باستخدام مختلف الوسائل الممكنة، من ملصقات داخل المواقف أو على سيارات النقل العام، واستثمار صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بكل محافظة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعي بين المحافظات وبعضها، مع توحيد هذه التعريفة بين المحافظات وتكون معلومة ومتفق عليها، وذلك من خلال الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات.

وضرب رئيس الوزراء، مثالا على ذلك، قائلا إنّ تعريفة الرحلة من الإسماعيلية إلى بورسعيد هي نفسها من بورسعيد إلى الإسماعيلية، بحيث لا يحدث أي تضارب في هذا الأمر، مشيرا إلى تأكيد وزير التنمية المحلية بإجراء التنسيق اللازم في هذا الشأن.

منظومة الشكاوى

وأكد مدبولي، ضرورة وجود آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين، لافتا إلى مواصلة المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء عملها، وهناك آلية في وزارة التنمية المحلية «صوتك مسموع» وتؤدي دورها المطلوب، لكن لا بد من وجود آلية بكل محافظة، خاصة في مكتب تلقي شكاوى المواطنين والخط الساخن لتلقي الشكاوى.

وشدد على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع أي شكاوى بشأن التعريفة الجديدة لنقل الركاب، مع تحقيق الانضباط على أرض الواقع، بحيث تكون الأمور مستقرة مع بداية العودة من إجازة عيد الأضحى، وتوفير الجو الملائم للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للعودة بسلاسة لأعمالهم دون وقوع أية مشكلات طارئة.