مدبولي: مكاتب المحافظين مفتوحة 24 ساعة لاستقبال شكاوى تعريفة المواصلات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه يتابع مع المحافظين تطبيق التسعيرة الجديدة في أسعار الميكروباصات والسرافيس، للاطمئنان على استقرار الأوضاع، وضمان ألا يكون هناك أي نوع من الاستغلال الخاطئ أو السيء أو المبالغ فيه، في عملية تسعير التعريفة الخاصة بالنقل الجماعي.

متابعة تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة

وأضاف مدبولي خلال كلمته خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل قليل، أنّ أقصى زيادة ستكون موجودة في التعريفة للسرفيس 7%، في النقل الداخلي والنقل بين المحافظات، وعلى مدار الأيام المقبلة سنتابع الأوضاع على الأرض مع المحافظين ولدينا العديد من الوسائل.

الإبلاغ حال وجود مغالاة في الأسعار

وناشد رئيس الوزراء، المواطنين، حال وجود مغالاة أو استغلال خاطئ للأمر من جانب السائقين في التعريفة، بإبلاغ منظومة شكاوى ومكاتب المحافظين، مؤكدا أنّها ستكون مفتوحة على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى من المواطنين.