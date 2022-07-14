مدبولي: زيادة مخصصات الصحة والتعليم.. ولا بديل عن المشروعات و«حياة كريمة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مخصصات الصحة والتعليم هذا العام زادت بصورة كبيرة جدا رغم التحديات، بواقع 310 مليارات جنيه للصحة بزيادة 34 مليار جنيه، و317 مليار جنيه للتعليم بزيادة 61 مليار جنيه عن العام الماضي، حيث وجه الرئيس بتضييق الفجوة الخاصة بأعداد المعلمين.

اتخذنا خطوات لرفع رواتب المعلمين

وأضاف مدبولي خلال كلمته: «بدأنا بإجراءات تعيين أول 30 ألف معلم، واتخذنا خطوات كثيرة في اليومين الماضيين لزيادة مرتبات المعلمين والمعيدين وسنكون حريصين على الاستمرار في هذه الآلية خلال الفترة المقبلة».

وتابع: «في ظل هذه الأزمة، يطلب البعض بالتوقف عن المشروعات والإنفاق على التنمية، وهذا الأمر يجب أن نفهم أبعاده، نحرص على زيادة دخل المواطن المصري، وهذا الأمر لا يحدث في العالم إلا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهذا الأمر يزيد بالموارد الطبيعية الضخمة مثل المعادن النفيسة والمواد البترولية وحتى هذه اللحظة مصر ليس لديها هذه الموارد».

نتبع منهج التوسع في عملية النمو والإنتاج

وأردف: «البديل الآخر الذي لجأت إليه دول كثيرة هو التوسع في عملية النمو والإنتاج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة، لتحقيق الخدمات والتنمية والبنية الأساسية، وهو المنهج الذي تتبعه مصر، حيث يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي في مصر بأرقام غير مسبوقة في آخر 5 سنوات».

وأردف: «لكي تستمر هذه الطفرات يجب أن تستمر المشروعات التنموية الكبيرة، وأهم مشروع هو مشروع حياة كريمة، حيث يخدم 60 مليون مواطن مصري الذي يخلق فرص عمل كبيرة جدا، معدل البطالة في مصر خلال عام 2014 كان 13%، لكنه اليوم يقل عن 7.5% رغم كل التحديات، ولم يكن ذلك كله ليتحقق إلا من خلال المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية ووفرت ملايين فرص العمل».

وواصل: «لا بديل عن زيادة الصادرات وتعميق الصناعة في مصر، وكل ذلك في إطار خطة واضحة للدولة والرئيس السيسي يتابعنا بصورة شبه يومية لتحقيق هذه المستهدفات».