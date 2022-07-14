مدبولي: زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» لأكثر من 4 ملايين أسرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت قرارا بزيادة أعداد المستفيدين من «تكافل وكرامة»، حيث تم زيادة 450 أسرة جديدة، لافتًا إلى أنه وصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4,2 مليون أسرة، بقيمة إجمالية 22 مليار جنيه من موازنة الدولة.

مضاعفة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة»

وأضاف مدبولي خلال كلمته التليفزيونية، أن مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» خلال موازنة عام 2015\2016 كان 11 مليار فقط، موضحًا أنه تم مضاعفة المخصصات الخاصة بهذا البرنامج خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال التوسع في إدخال أكبر عدد من الأسر للاستفادة من هذا البرنامج.

8 مليارات جنيه دعم للإسكان الاجتماعي و11 مليار للتأمين الصحي الشامل

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم تخصيص دعم للإسكان الاجتماعي هذا العام لما يقارب من 8 مليارات جنيه، لافتًا إلى تخصيص 11 مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلًا عن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، منوهًا أنه تم التطبيق في البداية منذ عام على محافظة بورسعيد فقط، والآن يتم التطبيق في 6 محافظات، لافتًا إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتقصير مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل لتشمل كل محافظات الجمهورية، ليصبح التطبيق خلال 10 سنوات فقط بدلًا من 15 عاما، لتحقيق الاستفادة لكل المواطنين بجمهورية مصر العربية.