تعرف على مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022.. كلية الطب تصل إلى 125 ألف جنيه

أعلنت جامعة 6 أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور جمال سامي، رئيس الجامعة، مصاريف جامعة 6 أكتوبر لعام 2022-2023، للطلاب الجدد المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022-2023 وما يعادلها من شهادات، وذلك وفقاًَ للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن.

وقالت الجامعة إنها أنهت كافة استعاداتها لتنسيق القبول والتشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتة إلى مصاريف الطلاب المصريين بالجنيه المصري.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022-2023 بالجنيه المصري، للطلاب الحاصلين على شهاداة الثانوية العامة وما يعادلها:

- مصاريف كلية الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.

- مصاريف طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة : 85 ألف جنيه لبرنامج «فارم دي»، و 95 ألف جنيه لـ «الإكلينيكية».

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

- مصاريف تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

- مصاريف التمريض: 25 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.

- مصاريف الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر لعام 2022-2023

-مصاريف كلية الاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية، و30 ألف جنيه للشعبة العربية.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة: 30 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية، و25 ألف جنيه للشعبة العربية.

- مصاريف كلية الاعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التربية: 20 ألف جنيه لأقسام رياض أطفال وعلم النفس وتربية خاصة، و25 ألف جنيه لأقسام عربي وإنجليزي وحاسب آلى وألماني.

- مصاريف كلية السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه.

ونوهت الجامعة إلى أن قيمة ملف التقدم للإلتحاق بكليات الجامعة 1500 جنيه مصري، بالإضافة إلى 100 جنيه لمركز تنقنية المعلومات بجامعة المنصورة، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.