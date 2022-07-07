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محمود مسلم

تعرف على مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2022

كتب:

أحمد أبوضيف
10:25 ص | الخميس 07 يوليو 2022
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا- صورة تعبيرية

جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا- صورة تعبيرية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، الاستعداد التام لتنسيق القبول 2022 وفقاً للقواعد والاشتراطات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و كشف عددا منهم مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2022 وذلك تزامنا مع اقتراب مواعيد تنسيق القبول للعام المقبل.

مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2022

و تستعرض «الوطن»، مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2022-2023 وفقاً للقواعد و الحدود التي جرى إعلانها

مصاريف جامعة مصر  

- طب الأسنان 105 آلاف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 55 ألف جنيه.

-كلية التمريض 36 ألف جنيه.

- الصيدلة 72 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.

- الطب البشري 130 ألف جنيه.

- الهندسة 55 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات 45 ألف جنيه.

- الإدارة والاقتصاد 40 ألف جنيه للشعبتين «عربي وإنجليزي».

- اللغات والترجمة 35 ألف جنيه.

- كلية الآثار والإرشاد السياحي 25 ألف جنيه. 

- كلية التربية الخاصة 25 ألف جنيه.

- الإعلام 40 ألف جنيه للشعبتين «عربي» و«إنجليزي».

مصاريف الجامعة الحديثة 2022

- طب الفم والأسنان 99 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري  120 ألف جنيه.

- الاعلام 42 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 69 ألف جنيه.

- التمريض 35 ألف جنيه.

- الصيدلة 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية».

- الإدارة 42 ألف جنيه.

- الهندسة 46 ألف جنيه.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي 46 ألف جنيه.

مصاريف جامعة ميريت 2022

- العلاج الطبيعي 68 ألف جنيه 

- الطب البشري 120 ألف جنيه 

- الصيدلة 65 ألف جنيه 

مصروفات الجامعة المصرية الروسية للفصل الدراسي الواحد

- كلية الصيدلة 41 ألف جنيه.

 - الطب وجراحة الفم والأسنان 57000 جنيه.

- كلية الهندسة 30 ألف جنيه.

- علوم البيانات 24000 جنيه

- بكالوريوس العلوم في المحاسبة 21000 جنيه

- بكالوريوس إدارة الأعمال 21000 جنيه

- بكالوريوس تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية 21000 جنيه.

- بكالوريوس العلوم في الاقتصاد 21000 جنيه

- بكالوريوس العلوم في العلوم السياسية 21000 جنيه

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- كلية الهندسة 80000 جنيه

- كلية إدارة الأعمال الدولية 62000 جنيه

- كلية الصيدلة  85000 جنيه

- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 62000 جنيه

مصروفات جامعة الدلتا  2022

- طب الأسنان 123 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري 124 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.

- الصيدلة 78 ألف جنيه «كلنيكية»، و73 ألف جنيه «فارما».

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 33 ألف جنيه 

- الهندسة 35 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال 24 ألف جنيه.

- كلية الآداب 21 ألف جنيه.

- كلية الذكاء الاصطناعي 42 ألف جنيه.

 مصاريف جامعة حورس 2022

- الهندسة 39 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري 125 ألف جنيه. 

- الصيدلة 72 ألف جنيه «فارما».

- طب الأسنان 123 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 78 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال 17 ألف جنيه عربي. 

مصاريف الجامعة الصينية في مصر 

- كلية الهندسة  56000 جنيه.

- كلية صيدلة 98000 جنيه.

- كلية العلاج طبيعي 78000 جنيه.

- كلية الاقتصاد والتجارة الدولية  44000 جنيه.

مصاريف جامعة بدر بالقاهرة

- كلية الصيدلة الإكلينيكية 98000 جنيه.

 - كلية العلاج الطبيعي 89000 جنيه.

 - كلية الطب البيطري 90000  جنيه.

 - كلية طب الفم والأسنان 145000 جنيه.

 -كلية الطب البشرى 199000 جنيه.

- كلية الصيدلة الدوائية 92000 جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 65000 جنيه.

- كلية الهندسة والتكنولوجيا 70000 جنيه.

 - كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - الإعلام 70000 جنيه.

 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 65000 جنيه.

 - كلية التمريض 43000 جنيه.

 - كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - علم النفس 60000  جنيه.

 - كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية- باقي الأقسام 50000  جنيه.

 - كلية الفنون التطبيقية 65000  جنيه.

 - كلية الحقوق 65000 جنيه.

 - كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية 65000 جنيه.

 - كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية 60000 جنيه.

- دراسات عليا لغات وترجمة  70000 جنيه.

 - كلية اللغات والترجمة 55000 جنيه.

 - كلية العلوم السينمائية والمسرحية 80000 جنيه.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.