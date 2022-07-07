تعرف على مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2022
كتب:
أحمد أبوضيف
10:25 ص | الخميس 07 يوليو 2022
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا- صورة تعبيرية
أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، الاستعداد التام لتنسيق القبول 2022 وفقاً للقواعد والاشتراطات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و كشف عددا منهم مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2022 وذلك تزامنا مع اقتراب مواعيد تنسيق القبول للعام المقبل.
مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2022
و تستعرض «الوطن»، مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2022-2023 وفقاً للقواعد و الحدود التي جرى إعلانها
مصاريف جامعة مصر
- طب الأسنان 105 آلاف جنيه.
- كلية التكنولوجيا الحيوية 55 ألف جنيه.
-كلية التمريض 36 ألف جنيه.
- الصيدلة 72 ألف جنيه.
- العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.
- الطب البشري 130 ألف جنيه.
- الهندسة 55 ألف جنيه.
- كلية تكنولوجيا المعلومات 45 ألف جنيه.
- الإدارة والاقتصاد 40 ألف جنيه للشعبتين «عربي وإنجليزي».
- اللغات والترجمة 35 ألف جنيه.
- كلية الآثار والإرشاد السياحي 25 ألف جنيه.
- كلية التربية الخاصة 25 ألف جنيه.
- الإعلام 40 ألف جنيه للشعبتين «عربي» و«إنجليزي».
مصاريف الجامعة الحديثة 2022
- طب الفم والأسنان 99 ألف جنيه.
- كلية الطب البشري 120 ألف جنيه.
- الاعلام 42 ألف جنيه.
- العلاج الطبيعي 69 ألف جنيه.
- التمريض 35 ألف جنيه.
- الصيدلة 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية».
- الإدارة 42 ألف جنيه.
- الهندسة 46 ألف جنيه.
- الحاسبات والذكاء الاصطناعي 46 ألف جنيه.
مصاريف جامعة ميريت 2022
- العلاج الطبيعي 68 ألف جنيه
- الطب البشري 120 ألف جنيه
- الصيدلة 65 ألف جنيه
مصروفات الجامعة المصرية الروسية للفصل الدراسي الواحد
- كلية الصيدلة 41 ألف جنيه.
- الطب وجراحة الفم والأسنان 57000 جنيه.
- كلية الهندسة 30 ألف جنيه.
- علوم البيانات 24000 جنيه
- بكالوريوس العلوم في المحاسبة 21000 جنيه
- بكالوريوس إدارة الأعمال 21000 جنيه
- بكالوريوس تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية 21000 جنيه.
- بكالوريوس العلوم في الاقتصاد 21000 جنيه
- بكالوريوس العلوم في العلوم السياسية 21000 جنيه
مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
- كلية الهندسة 80000 جنيه
- كلية إدارة الأعمال الدولية 62000 جنيه
- كلية الصيدلة 85000 جنيه
- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 62000 جنيه
مصروفات جامعة الدلتا 2022
- طب الأسنان 123 ألف جنيه.
- كلية الطب البشري 124 ألف جنيه.
- العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.
- الصيدلة 78 ألف جنيه «كلنيكية»، و73 ألف جنيه «فارما».
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 33 ألف جنيه
- الهندسة 35 ألف جنيه.
- إدارة الأعمال 24 ألف جنيه.
- كلية الآداب 21 ألف جنيه.
- كلية الذكاء الاصطناعي 42 ألف جنيه.
مصاريف جامعة حورس 2022
- الهندسة 39 ألف جنيه.
- كلية الطب البشري 125 ألف جنيه.
- الصيدلة 72 ألف جنيه «فارما».
- طب الأسنان 123 ألف جنيه.
- العلاج الطبيعي 78 ألف جنيه.
- إدارة الأعمال 17 ألف جنيه عربي.
مصاريف الجامعة الصينية في مصر
- كلية الهندسة 56000 جنيه.
- كلية صيدلة 98000 جنيه.
- كلية العلاج طبيعي 78000 جنيه.
- كلية الاقتصاد والتجارة الدولية 44000 جنيه.
مصاريف جامعة بدر بالقاهرة
- كلية الصيدلة الإكلينيكية 98000 جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي 89000 جنيه.
- كلية الطب البيطري 90000 جنيه.
- كلية طب الفم والأسنان 145000 جنيه.
-كلية الطب البشرى 199000 جنيه.
- كلية الصيدلة الدوائية 92000 جنيه.
- كلية التكنولوجيا الحيوية 65000 جنيه.
- كلية الهندسة والتكنولوجيا 70000 جنيه.
- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - الإعلام 70000 جنيه.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 65000 جنيه.
- كلية التمريض 43000 جنيه.
- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - علم النفس 60000 جنيه.
- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية- باقي الأقسام 50000 جنيه.
- كلية الفنون التطبيقية 65000 جنيه.
- كلية الحقوق 65000 جنيه.
- كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية 65000 جنيه.
- كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية 60000 جنيه.
- دراسات عليا لغات وترجمة 70000 جنيه.
- كلية اللغات والترجمة 55000 جنيه.
- كلية العلوم السينمائية والمسرحية 80000 جنيه.