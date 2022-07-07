تعرف على مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2022

أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، الاستعداد التام لتنسيق القبول 2022 وفقاً للقواعد والاشتراطات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و كشف عددا منهم مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2022 وذلك تزامنا مع اقتراب مواعيد تنسيق القبول للعام المقبل.

مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2022

و تستعرض «الوطن»، مصروفات الجامعات الخاصة في مصر 2022-2023 وفقاً للقواعد و الحدود التي جرى إعلانها

مصاريف جامعة مصر

- طب الأسنان 105 آلاف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 55 ألف جنيه.

-كلية التمريض 36 ألف جنيه.

- الصيدلة 72 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.

- الطب البشري 130 ألف جنيه.

- الهندسة 55 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات 45 ألف جنيه.

- الإدارة والاقتصاد 40 ألف جنيه للشعبتين «عربي وإنجليزي».

- اللغات والترجمة 35 ألف جنيه.

- كلية الآثار والإرشاد السياحي 25 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة 25 ألف جنيه.

- الإعلام 40 ألف جنيه للشعبتين «عربي» و«إنجليزي».

مصاريف الجامعة الحديثة 2022

- طب الفم والأسنان 99 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري 120 ألف جنيه.

- الاعلام 42 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 69 ألف جنيه.

- التمريض 35 ألف جنيه.

- الصيدلة 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية».

- الإدارة 42 ألف جنيه.

- الهندسة 46 ألف جنيه.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي 46 ألف جنيه.

مصاريف جامعة ميريت 2022

- العلاج الطبيعي 68 ألف جنيه

- الطب البشري 120 ألف جنيه

- الصيدلة 65 ألف جنيه

مصروفات الجامعة المصرية الروسية للفصل الدراسي الواحد

- كلية الصيدلة 41 ألف جنيه.

- الطب وجراحة الفم والأسنان 57000 جنيه.

- كلية الهندسة 30 ألف جنيه.

- علوم البيانات 24000 جنيه

- بكالوريوس العلوم في المحاسبة 21000 جنيه

- بكالوريوس إدارة الأعمال 21000 جنيه

- بكالوريوس تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية 21000 جنيه.

- بكالوريوس العلوم في الاقتصاد 21000 جنيه

- بكالوريوس العلوم في العلوم السياسية 21000 جنيه

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- كلية الهندسة 80000 جنيه

- كلية إدارة الأعمال الدولية 62000 جنيه

- كلية الصيدلة 85000 جنيه

- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 62000 جنيه

مصروفات جامعة الدلتا 2022

- طب الأسنان 123 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري 124 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.

- الصيدلة 78 ألف جنيه «كلنيكية»، و73 ألف جنيه «فارما».

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 33 ألف جنيه

- الهندسة 35 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال 24 ألف جنيه.

- كلية الآداب 21 ألف جنيه.

- كلية الذكاء الاصطناعي 42 ألف جنيه.

مصاريف جامعة حورس 2022

- الهندسة 39 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري 125 ألف جنيه.

- الصيدلة 72 ألف جنيه «فارما».

- طب الأسنان 123 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 78 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال 17 ألف جنيه عربي.

مصاريف الجامعة الصينية في مصر

- كلية الهندسة 56000 جنيه.

- كلية صيدلة 98000 جنيه.

- كلية العلاج طبيعي 78000 جنيه.

- كلية الاقتصاد والتجارة الدولية 44000 جنيه.

مصاريف جامعة بدر بالقاهرة

- كلية الصيدلة الإكلينيكية 98000 جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 89000 جنيه.

- كلية الطب البيطري 90000 جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان 145000 جنيه.

-كلية الطب البشرى 199000 جنيه.

- كلية الصيدلة الدوائية 92000 جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 65000 جنيه.

- كلية الهندسة والتكنولوجيا 70000 جنيه.

- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - الإعلام 70000 جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 65000 جنيه.

- كلية التمريض 43000 جنيه.

- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - علم النفس 60000 جنيه.

- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية- باقي الأقسام 50000 جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية 65000 جنيه.

- كلية الحقوق 65000 جنيه.

- كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية 65000 جنيه.

- كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية 60000 جنيه.

- دراسات عليا لغات وترجمة 70000 جنيه.

- كلية اللغات والترجمة 55000 جنيه.

- كلية العلوم السينمائية والمسرحية 80000 جنيه.