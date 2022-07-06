تبدأ من 17 ألف جنيه.. اعرف مصاريف الجامعات الخاصة 2022

أعلنت عدد من الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد 2022، بالتزامن مع استمرار أعمال تسجيل قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وأكد عدد من رؤساء الجامعات انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بعمليات التنسيق تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتساءل أولياء الأمور والطلاب عن مصاريف الجامعات الخاصة 2022.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022

وتستعرض «الوطن» أبرز مصاريف الجامعات الخاصة 2022 لعدد من الكليات.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022

- الطب البشري: 130 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- الصيدلة: 72 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

-كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

-الهندسة: 55 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

- الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين «عربي» و«إنجليزي»

- الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين «عربي وإنجليزي»

- اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

- كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه.

- مصاريف الجامعة الحديثة 2022

- كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 69 ألف جنيه.

- طب الفم والأسنان: 99 ألف جنيه.

- التمريض: 35 ألف جنيه.

- الصيدلة: 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية»

- الاعلام: 42 ألف جنيه.

- الهندسة: 46 ألف جنيه.

- الإدارة: 42 ألف جنيه.

-الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 46 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2022

- كلية الطب البشري: 124 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 123 ألف جنيه.

- الصيدلة: 78 ألف جنيه «كلنيكية»، و73 ألف جنيه «فارما»

- العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- الهندسة: 35 ألف جنيه.

- إدارة الأعمال: 24 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 33 ألف جنيه

- كلية الذكاء الاصطناعي: 42 ألف جنيه.

- كلية الآداب: 21 ألف جنيه.

- مصاريف جامعة حورس 2022

- كلية الطب البشري: 125 ألف جنيه

- العلاج الطبيعي: 78 ألف جنيه

- الصيدلة: 72 ألف جنيه «فارما»

- طب الأسنان: 123 ألف جنيه

- الهندسة: 39 ألف جنيه

- إدارة الأعمال: 17 ألف جنيه عربي.

- مصاريف جامعة ميريت 2022

- الطب البشري: 120 ألف جنيه

-العلاج الطبيعي: 68 ألف جنيه

- الصيدلة: 65 ألف جنيه

مصاريف الجامعة المصرية الروسية للفصل الدراسي الواحد

- الطب وجراحة الفم والأسنان:57000 جنيه.

- كلية الصيدلة:41 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 30 ألف جنيه.

- علوم البيانات: 24000 جنيه

- بكالوريوس إدارة الأعمال: 21000 جنيه

- بكالوريوس العلوم في الاقتصاد:21000 جنيه

- بكالوريوس العلوم في المحاسبة:21000 جنيه

- بكالوريوس العلوم في العلوم السياسية:21000 جنيه

- بكالوريوس تكنولوجيا معلومات الأعمال المهنية:21000 جنيه.

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- كلية الصيدلة: 85000 جنيه

-كلية الهندسة: 80000 جنيه

-كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 62000 جنيه

- كلية إدارة الأعمال الدولية:62000 جنيه

مصاريف الجامعة الصينية في مصر:

- كلية صيدلة: 98000

- كلية الهندسة: 56000

- كلية العلاج طبيعي: 78000 جنيه

- كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 44000 جنيه.

مصاريف جامعة بدر بالقاهرة

1-كلية الطب البشرى: 199000 جنيه.

.2- كلية طب الفم والأسنان: 145000 جنيه.

3- كلية الصيدلة الإكلينيكية: 98000 جنيه.

4- كلية الصيدلة الدوائية: 92000 جنيه.

5- كلية العلاج الطبيعي: 89000 جنيه.

6- كلية الطب البيطري: 90000 جنيه.

7- كلية التكنولوجيا الحيوية: 65000 جنيه.

8- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 65000 جنيه.

9- كلية التمريض: 43000 جنيه.

10- كلية الهندسة والتكنولوجيا:70000 جنيه.

11- كلية الفنون التطبيقية:65000 جنيه.

12- كلية الحقوق:65000 جنيه.

13- كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية: 65000 جنيه.

14- كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية: 60000 جنيه.

15- كلية اللغات والترجمة: 55000 جنيه.

16- كلية العلوم السينمائية والمسرحية :80000 جنيه.

17- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - الإعلام: 70000 جنيه.

18- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - علم النفس: 60000 جنيه.

19- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية- باقي الأقسام: 50000 جنيه.

20- دراسات عليا لغات وترجمة: 70000 جنيه.