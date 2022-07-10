«الجامعات الخاصة»: 4300 طالب ثانوية أنهوا أوراق الالتحاق بالكليات

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، تفاصيل التقديمات للالتحاق بمختلف كليات الجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة العربية و الأجنبية، قائلاً: «ما يقرب من 4327 طالبا أنهوا إجراءات الالتحاق بمختلف الكليات بالعديد من الجامعات الخاصة منذ فتح باب التسجيل و الالتحاق لهم»، لافتًا إلى أن التقديم متاح لطلاب الشهادات العربية والأجنبية حتى شهر سبتمبر المقبل وفقاً للضوابط والإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس لم يحدد حتى الآن الحدود الدنيا للالتحاق والتقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2022، لافتًا إلى أن التقديم المتاح حاليًا في الجامعات الخاصة هو للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية المعادلة، مؤكدًا أن هناك تأكيد من المجلس بضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن.

التقديم للجامعات الخاصة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل على انتظام أعمال القبول والتقدم للالتحاق بمختلف البرامج الدراسية والكليات بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك 2022 مباشرة، على أن تستمر حتى شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك تشديدات لتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا: كوفيد 19»، و التأكيد على ضرورة إرتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.

ومن جانبه، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية على أن الجامعة أنهت استعداداتها لتنسيق القبول للجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة المصرية 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.