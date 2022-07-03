مصاريف الجامعات الخاصة 2021 العام الماضي.. اعرفها
كتب:
أحمد أبوضيف
02:56 م | الأحد 03 يوليو 2022
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا ..إحدى الجامعات الخاصة
تواصل الجامعات الخاصة و الأهلية استعداداتها لتنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2022-2023، وذلك وفقاً للضوابط و القرارات التي اتخذها الأعلى للجامعات في هذا لاشأن مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا و يبحث العشرات من الطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات عن قيمة المصاريف للعام الماضي كنوع من اللوائح الاسترشادية.
مصاريف الجامعات الخاصة 2021
الجامعة المصرية اليابانية
- كلية الهندسة 62000 جنيه.
- كلية إدارة الأعمال 60000 جنيه.
- علوم الحاسب الآلي 75000 جنيه.
جامعة النهضة
- كلية الطب 185 ألف جنيه.
- كلية الصيدلة 99 ألف جنيه.
- كلية علوم الحاسب 37 ألفاً و950 جنيهًا.
- كلية طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه.
- كلية الهندسة 58 ألف جنيه.
- كلية التسويق وإدارة الأعمال إنجليزي 37 ألفا و950 جنيها.
- كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.
- كلية التسويق وإدارة الأعمال «عربي» 23 ألفا و900 جنيه.
- كلية الإعلام والعلاقات العامة 37 ألفا و950 جنيها.
جامعة 6 أكتوبر
- كلية الطب والجراحة 125 ألف جنيه.
- كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.
- كلية العلوم التطبيقية 40 ألف جنيه.
- كلية الصيدلة 85 ألف جنيه، ولتخصص الصيدلة الإكلينيكية نحو 95 ألف جنيه.
- كلية الهندسة 60 ألف جنيه.
- كلية الفنون التطبيقية 40 ألف جنيه.
- كلية الإعلام وفنون الاتصال 17 ألف جنيه.
- كلية الاقتصاد والإدارة 35 ألف جنيه.
- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35 ألف جنيه.
- كلية اللغات والترجمة 30 ألفا للغة الإنجليزية، و25 ألفا بباقي الأقسام.
- كلية التربية أقسام (رياض الأطفال، تربية خاصة، علم نفس)، 20 ألف جنيه.
- كلية التمريض 25 ألف جنيه.
- كلية السياحة وإدارة الفنادق 20 ألف جنيه.
- كلية تربية أقسام (إنجليزي، حاسب آلي، عربي، ألماني)، 25 ألف جنيه.
الجامعة المصرية الروسية
- كلية طب الفم والأسنان 52000 جنيه.
- كلية الصيدلة 42000 جنيه.
- كلية الهندسة 32000 جنيه.
جامعة الأهرام الكندية
- كلية طب الفم والأسنان 105 آلاف جنيه للطالب المصري، (10 آلاف دولار للوافدين العرب والأجانب).
- كلية العلاج الطبيعي 80 ألف جنيه، (8000 دولار للوافدين).
- كلية الهندسة 55 ألف جنيه، (5300 دولار للوافدين).
- كلية الصيدلة 82 ألف جنيه للطالب المصري، (8000 دولار للوافدين).
- كلية التصميم والفنون الإبداعية 55 ألف جنيه للطالب المصري، (6000 دولار للوافدين).
- كلية علوم الحاسبات والمعلومات 48 ألف جنيه، (4200 دولار للوافدين).
- كلية إدارة الأعمال 45 ألف جنيه.
- كلية اللغات والترجمة 40 ألف جنيه.
- كلية الإعلام باللغة الإنجليزية 45 ألف جنيه للطالب المصري، (4000 دولار للوافدين).
- كلية الإعلام عربي 40 ألف جنيه.
جامعة مصر الدولية
- كلية الصيدلة 102 ألف جنيه.
- كلية طب الأسنان 152 ألف جنيه.
- كلية الألسن 66 ألفا و500 جنيه.
- كلية إدارة الأعمال 92 ألف جنيه.
- كلية علوم الحاسب الآلي 72 ألفا و200 جنيه.
- كلية الإعلام 92 ألف جنيه.
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
- كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه.
- كلية الإدارة 42 ألف جنيه.
- كلية الحاسبات والذكاء والاصطناعي 36 ألف جنيه.
- كلية الصيدلة PharmD 80 ألف جنيه.
- الصيدلة الإكلينيكية 85 ألف جنيه.
- كلية الهندسة 46 ألف جنيه.
- كلية طب الفم والأسنان 90 ألف جنيه.
جامعة المستقبل
- كلية الهندسة والتكنولوجيا 65 ألف جنيه.
- كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 57 ألف جنيه.
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 52 ألف جنيه.
- كلية طب الفم والأسنان 137 ألف جنيه.
- كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 106 آلاف جنيه.
- كلية التجارة وإدارة الأعمال 57 ألف جنيه.
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
- كلية الطب البشري 189 ألف جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي 89 ألف جنيه.
- كلية الهندسة 55 ألف جنيه.
- كلية إدارة الأعمال 40 ألف جنيه.
- كلية طب الأسنان 145 ألف جنيه.
- كلية الصيدلة pharm D 105 آلاف جنيه.
- كلية الصيدلة الإكلينيكية 112 ألف جنيه.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 48 ألف جنيه.
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021
- كلية الطب البشرى 120 ألف جنيه.
- كلية طب وجراحة والفم والأسنان 94 ألف جنيه.
- كلية التكنولوجيا الحيوية 55 ألف جنيه.
- كلية العلوم التطبيقية 36 ألف جنيه.
- كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 72 ألف جنيه
- كلية العلاج الطبيعي 65 ألف جنيه.
- كلية التربية 16 ألف جنيه.
- كلية الآثار والإرشاد السياحي 18 ألف جنيه.
- كلية اللغات والترجمة 24 ألف جنيه.
- كلية الإدارة والاقتصاد شعبة عربي 30 ألف جنيه.
شعبة إنجليزي 30 ألف جنيه.
- كلية الإعلام شعبة عربي 32 ألف جنيه، شعبة إنجليزي 32 ألف جنيه.