تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. اعرف اللينك والخطوات

من الأمور التي تلقى اهتماما واسعًا من قبل طلاب الشهادة الإعدادية، وأولياء أمورهم، هي تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023، وذلك بعدما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسهيلات التقديم إلكترونيًا، لكل مدارس الثانوية العامة، في جميع محافظات الجمهورية، على حسب درجات الطالب ورغبته في الالتحاق، سواء كانت مدارس الثانوية العامة، أو المدارس الصناعية الفنية، أو الزراعية، أو الفنية، أو الفندقية، أو مدارس التمريض.

وفي السياق التالي ذكره، تستعرض «الوطن»، رابط تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023، والخطوات الواجب اتباعها للتقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي لعام 2023

وبحسب البيان الرسمي الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من قبل، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية أو أولياء الأمور التقديم للصف الأول الثانوي 2023 عبر موقع التنسيق الذي خصصته الوزارة، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من «هنـــــــا».

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي لعام 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقها الرسمي عن تنسيق التحاق طلبة الشهادات الإعدادية، للتقديم للصف الأول الثانوي 2023 بمختلف أنواع المدارس، لذا نوضح لكم للخطوات:

- تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب، وكلمة المرور الخاصة به، والتسجيل بالحساب الشخصي له.

- اختيار أيقونة «التنسيق» بعد الدخول على الموقع.

- ستظهر صفحة جديدة، تتضمن شروط وإرشادات تنسيق الصف الأول الثانوي، ومتابعة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدني لكل محافظة، وحسب نوع الثانوية.

- اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

- الضغط على تسجيل الرغبات.

- اختيار المدارس الموجودة في محيط السكن، أو في نطاق المحافظة.

- الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات بعد الانتهاء من التسجيل.

- حفظ الرغبات.

- الضغط على إرسال الاستمارة.