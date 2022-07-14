ضبط 14 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من التزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من صباح أمس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

متابعة التزام أصحاب المحطات بالقرارات التموينية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، قامت مديرية التموين بحملة تفتيشية على المحطات بدائرة المحافظه للوقوف على مدى التزام أصحاب المحطات بالقوانين والقرارات التموينية، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم، وكيل المديرية، ومحمد عبد الرحمن الميهي، مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد عبد الرحمن يوسف، مدير المواد البترولية بالمديرية.

ضبط مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 21392 جنج مركز الزقازيق، ضد «ت .إ .ح»، صاحب محطة خدمة وتموين سيارات دائرة مركز الزقازيق بناحية شرويدة، لمخالفة المقررات التموينية، وذلك لقيام أصحابها بتجميع 6400 لتر بنزين 92، و4600 لتر بنزين 80، و3500 لتر بنزين 95 و5000 لتر سولار وذلك لبيعها بالسوق السوداء.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.