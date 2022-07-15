حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 15-7-2023 مهنيا وعاطفيا

يهتم عدد كبير بمتابعة حظ أبراجهم يوميا خاصة أنه مرتبط بعلم الفلك الخاص بحركة الكواكب وتأثيرها على حياة الأفراد بشكل مستمر حيث تنقسم الأبراج لمائية وهوائية وترابية ونارية وعددها 12 برجا.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمختلف الأبراج، والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحمل 15-7-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال في منزل المشروعات يدعمك، ويمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، عليك أن تتحلى بالثقة.

حظك اليوم برج الحمل 15-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تدفعك لتخلق من حولك أجواء حيوية، والكل يجعلك تشعر بالهدوء.

حظك اليوم برج الثور 15-7-2022 على الصعيد المهني

لا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك، حيث أنه قد يتسبب بمشكلات عديدة خاصة أن القمر في وضع معاكس.

حظك اليوم برج الثور 15-7-2022 على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك أن تتحكم في غضبك وانفعالك، وتوخّ الحيطة والحذر.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-7-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على تفهم مشاعر الآخرين وقد تتلقى تشجيعا في حياتك وتحقق تطور.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-7-2022 على الصعيد العاطفي

أينما تتواجد تستطيع أن تنشر من حولك طاقة من السعادة حيث أن القمر في منزل الحظ.

حظك اليوم برج السرطان 15-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك أفكار لزيادة مدخراتك أو أملاكك، وتساعدك واقعيتك على إدارة الأموال.

حظك اليوم برج السرطان 15-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك مما يجعلك تعبّر عن أفكارك بوضوح، وتؤثر في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الأسد 15-7-2022 على الصعيد المهني

تنصح خبير الفلك مواليد برج الأسد الأفلاك بأن تتخلى عن رغبتك في فرض رأيك على من حولك، لذا يجب أن تهتم بحقوقك ومصالحك بشكل كبير.

حظك اليوم برج الأسد 15-7-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي تُحترَم حقوقك، فيجب أن تتعامل بلطف حتى تتجنب المشكلات.

حظك اليوم برج العذراء 15-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك اليوم نشاطا وحيوية، وتحسن تنظيم وقتك وجهودك، عليك فقط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 15-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يفتحان أمامك الأبواب لتعيش أوقات حلوة مع الأحباب وأصدقائك في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الميزان 15-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثير لكن يجب أن تنتبه بشكل جيد لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 15-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ يدفعك أن توطد علاقتك بمن تحب.

حظك اليوم برج العقرب 15-7-2022 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل الحظ يدفعانك للتركيز على أهدافك، ورغم الضغوط يجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 15-7-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشغلك مشاكل عاطفية وعائلية، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر.

حظك اليوم برج القوس 15-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة عليك فقط أن تنتبه لحقوقك بشكل جيد.

حظك اليوم برج القوس 15-7-2022 على الصعيد العاطفي

يمكنك اليوم أن تقوم بإصلاح بعض العلاقات، رغم ما تواجهه من ضغوط.

حظك اليوم برج الجدي 15-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تجتهد وتضاعف تركيزك، في عملك.

حظك اليوم برج الجدي 15-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تحافظ على لباقتك في الحديث.

حظك اليوم برج الدلو 15-7-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر ما زال في برجك ويمدك بروح إبداع وتجد منافذ عديدة للانطلاق.

حظك اليوم برج الدلو 15-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب وعليك أن تؤثر فيمن تحب وتتفاهم مع الجميع.

حظك اليوم برج الحوت 15-7-2022 على الصعيد المهني

اليوم يجب أن تعتني بصحتك وتنظم جهودك، ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم برج الحوت 15-7-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للعزلة وتنفعك مهارتك في الهروب من ضغط الغير.