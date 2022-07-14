حظك اليوم برج الأسد الخميس 14-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد يتسم بشخصيته القوية فهو يستطيع أن يفرض رأيه على الجميع في أغلب الأوقات، فهو لديه إصرار كبير على القيام بكل المسئوليات الموكلة إليه، ورغم حدته في التعامل وأحيانا صلابته في كل المواقف التي يمر بها، إلا أنه طيب القلب ويحب أن يكون دائما برفقة من يحتاجه.

ويتميز مولود برج الأسد أنه شخصية جذابة بشكل كبير، فغالبا ما يلفت الأنظار من حوله لكي يشعر بالسعادة، فهو يحب دائما أن يكون الأهم ومحط أنظار الجميع حوله.

ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ولا تستنزفها، وتذكر أن للطاقة حدود حيث أنه يجب ألا تجعل عملك يأتي على حساب صحتك فهي الأهم لكي تتمكن من تنظيم جهودك والنجاح.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للتأمل والبحث بجدية عن حلول، عليك فقط أن تتجنب الحديث عن حياتك الشخصية وتكون كتوم بشكل أكبر حتى تشعر بالسعادة وتقضي حياتك في هدوء مع أحبائك وشريك حياتك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الأسد.