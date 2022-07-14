وليد منصور يستقبل رامي عياش ويستعد لحفلات مصطفى قمر وحمادة هلال والعسيلي

وصل إلى مصر اليوم النجم اللبناني رامي عياش لإحياء حفل زفاف نجل عضو مجلس الشعب وعضو اتحاد الكرة الأسبق محمود الشامي في إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس بالتعاون مع منظم الحفلات والمنتج وليد منصور الذي عاد اليوم من الساحل الشمالي لاستقباله وتنسيق كافة التفاصيل.

حفلات من تنظيم وليد منصور

ويعود وليد منصور غدا إلى الساحل الشمالي مرة أخرى لافتتاح إحدى أماكن الحفلات هناك بحفل للنجم مصطفى قمر وفي اليوم التالي حفل لفريق «واما» في بورتو مارينا ويوم 15 حفلا للنجم حمادة هلال في بورتو المنيا.

وليد منصور ينظم حفل الـ«DG» لديفيد فانديتا

يذكر أن وليد منصور نظم مؤخرا حفلا الـ«DG» الفرنسي العالمي ديفيد فانديتا في الجزيرة بالساحل الشمالي وسط حضور عدد كبير من محبيه الذين تفاعلوا معه طوال الحفل، كما يستعد لحفل آخر للنجم محمود العسيلي يوم 29 من الشهر الجاري.