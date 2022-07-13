غريقان جديدان في الإسكندرية وارتفاع ضحايا العيد إلى 11 وفاة

لقى شابان مصرعهما غرقاً في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ليرتفع عدد الغرقى بشواطئ عروس البحر الابيض المتوسط خلال أيام عيد الأضحى، إلى 11 حالة وفاة، منهم 10 لقوا مصرعهم في شواطئ غرب المدينة، الأمر الذي تبعه صدور قرار بمنع نزول البحر في شواطئ العجمي غرباً، حفاظاً على سلامة المواطنين.

أعلن الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، عن مصرع شابين غرقاً في الإسكندرية اليوم، أحدهما يُدعى «أمير رجب فاروق أبو الخير»، 23 سنة، لقى مصرعه في شاطئ «النخيل»، أمام «شارع 47»، بعدما جاء إلى الإسكندرية قادماً من حلوان، فيما غرق شاب آخر يُدعى «محمد سيد»، 22 سنة، لقى مصرعه غرقاً في منطقة «الكيلو 26» بقرية «سيلفر بيتش» السياحية.

وتمكن متطوعون من فريق «غواصين الخير» من انتشال جثث 8 شبان لقوا مصرعهم غرقاً في الإسكندرية خلال أيام العيد، حتى مساء اليوم، منهم 7 تم انتشالهم من شواطئ منطقة «العجمي»، غرب الإسكندرية، فيما تتبقى حالة في البحر، يجري البحث عنها، إضافة إلى حالتي الغرق اللتين شهدتهما المدينة اليوم.

4 حالات غرق في شاطئي «السلام والنخيل»

وأضاف «المالحي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنهم تلقوا إخطاراً سابقاً بغرق شابين من إدكو، هما «محمد عبد الله ظريف عكر، وأدهم محمد عوض مؤنس»، لقيا مصرعهما فى شاطئ «السلام»، بجوار شاطئ «النخيل»، حيث تم انتشال جثتيهما من شاطئ «مارينا» بمنطقة العجمي، لافتاً إلى أن شاطئ النخيل أيضاً شهد حالتي غرق على الرغم من غلقه، الأولى لشاب يُدعى «محمد أحمد القاضي»، 17 سنة، من الجيزة، حيث تسلل إلى الشاطئ أمام «شارع 63»، حيث لقى مصرعه منذ غروب أمس الأول، ويجرى البحث عن جثته، بينما تم انتشال غريق آخر في الأربعينيات من العمر، لقى مصرعه بنفس الشاطئ.

انتشال جثث 3 غرقى بشواطئ غرب الإسكندرية

وأوضح قائد فريق «غواصين الخير» أنه تم البحث عن غريقين آخرين في قرى الساحل الشمالي، غرب الإسكندرية، أحدهما يُدعى «يونس مستور هيبة»، 17 سنة، لقى مصرعه أمس الثلاثاء، في قرية «فينوس»، بمنطقة «أبوصير»، التابعة لمدينة برج العرب، وتم العثور على جثته قبل قليل، بينما شهدت قرية «سلسبيل»، عند الكيلو 61، غرق شاب يُدعى «محمد سيد عبدالحميد»، 20 سنة، تم انتشاله أيضاً منذ قليل، برفقة الشاب «أحمد صلاح إبراهيم درة»، 22 سنة، القادم من محافظة المنوفية، الذي لقى مصرعه غرقاً منذ صباح أمس، في شاطئ «الهانوفيل»، أمام شارع «الجمعية».