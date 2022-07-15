حظك اليوم برج العذراء الجمعة 15-7-2022 عاطفيا ومهنيا

تتسم امرأة برج العذراء برقتها الشديدة فهي خجولة جدا رغم أنها تتسلم بشخصية قوية تجعلها تسيطر على الأمور وتكون حاسمة في أوقات كثيرة، لكي تتمكن من الحياة بشكل مريح.

ويستطيع مولود برج العذراء، أن يفكر خارج الصندوق، كما يتسم بالإبداع بشكل كبير في الأعمال المبتكرة كما أنه يسعى دائما للمثالية ما يجعل الكثير منهم يتعرض للمشكلات مع شريك حياته، حيث أن ذلك قد يجعل الحياة الأسرية روتينية كثيرا.

وتقدم خبيرة الفلك، عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العذراء اليوم الجمعة الموافق 15 يوليو وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

وجود القمر في منزلك السادس يمنحك اليوم نشاطا وحيوية، وتستطيع أن تنظم وقتك وجهودك، لذا عليك أن تنتبه لحقوقك بشكل كبير مع زملائك في العمل وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العذراء .

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يفتحان أمامك الأبواب لتعيش أوقات سعيدة مع الأحباب وأصدقائك، حيث أن اليوم مناسب لحل كل الخلافات والتأمل بهدوء وبشكل أكثر مرونة في حياتك العاطفية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العذراء، حسب خبيرة الفلك والأبراج، عبير فؤاد، اليوم الجمعة 15 يوليو.